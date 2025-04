MSCI World Small Cap-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, gezielt in Nebenwerte in Industrieländern zu investieren. Kleine Unternehmen wachsen häufig dynamischer als etablierte Großkonzerne, was sich langfristig in einer attraktiven Wertentwicklung niederschlagen kann. Gleichzeitig sind Small Caps innovativer, flexibler und oft stark regional verankert.

Die weltweite Streuung über zahlreiche Branchen und Länder reduziert Klumpenrisiken, das Risiko von Kursverlusten und erhöht die Diversifikation. Anleger sollten jedoch das höhere Risiko aufgrund der Marktvolatilität und der geringeren Liquidität von Small Caps beachten. Als Beimischung im Portfolio können Small Cap-ETFs langfristig eine höhere Gesamtrendite erzielen. Für risikobereite Anleger können sie daher eine interessante Ergänzung zu klassischen Indexstrategien sein.