Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Indonesien investieren. Als eines der größten und dynamischsten Schwellenländer Südostasiens bietet Indonesien Investoren interessante Möglichkeiten, am Wachstum einer schnell wachsenden Volkswirtschaft teilzuhaben. Mit einer jungen Bevölkerung, zunehmender Urbanisierung und einer wachsenden Rolle im internationalen Handel gewinnt Indonesien an Bedeutung für die globalen Märkte. Dennoch ist ein Investment in Indonesien auch mit zahlreichen Risiken verbunden, die du beachten solltest.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Indonesien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Indonesien-ETFs am besten zu dir passt.