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Mintos ETF-Sparplan Test

  • Über 1.000 ETF-Sparpläne (über 1.000 kostenfrei)
  • Ab 1 Euro Sparrate
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir den Mintos ETF-Sparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Mintos
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Franz Rieber, extraETF

“Mintos bietet ein solides sowie kostenloses Sparplanangebot an.”

Franz Rieber, extraETF

Mintos ETF-Sparplan Testbericht

Franz Rieber, extraETFvon
Aktualisiert am 20.08.2026

In diesem Testbericht haben wir den Mintos ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Mintos ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Mintos mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot Mintos ETF-Sparplan

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim Mintos ETF-Sparplan umfasst über 1.000 ETFs. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Mit dem Angebot kann problemlos ein kostengünstiges, breit gestreutes ETF-Portfolio angespart werden.

AngebotAnzahl ETFKostenfreie ETFs
Alle sparplanfähigen ETFs 1.003 1.003
davon Aktien-ETFs 703 703
davon Anleihen-ETFs 265 265
Mehr Details
Mintos
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Kosten Mintos ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Bei Mintos müssen sich Anleger keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten ETF-SparplanKosten
Reguläres Preismodell 0,00 €
Anzahl kostenfreie ETFs 1003
Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
Kostenbeispiel Mintos ETF-SparplanGebühr für Sparplan­ausführung
25,00 € ETF-Sparplan0,00 €
50,00 € ETF-Sparplan0,00 €
100,00 € ETF-Sparplan0,00 €
150,00 € ETF-Sparplan0,00 €
200,00 € ETF-Sparplan0,00 €
250,00 € ETF-Sparplan0,00 €
300,00 € ETF-Sparplan0,00 €
350,00 € ETF-Sparplan0,00 €
400,00 € ETF-Sparplan0,00 €
450,00 € ETF-Sparplan0,00 €
500,00 € ETF-Sparplan0,00 €

Service Mintos ETF-Sparplan

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BewertungSo haben wir getestet

ETF-Sparpläne können bei Mintos ab einer Mindestrate von 1 Euro abgeschlossen werden. Ein ETF-Sparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder vierteljährlich ausgeführt werden. Die Ausführung von ETF-Sparplänen findet bei Mintos über Tradegate zum jeweils frühmöglichsten Zeitpunkt statt.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Mindestsparrate1,00 €
Maximalsparrate1.000.000,00 €
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich
AusführungstageFrei nach Wahl des Nutzers
SparplanausführungTradegate (frühester Zeitpunkt)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Auszahlplan möglich
Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen verfügbar
extraETF Portfolio Tracker
Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber, extraETF

„Mintos bietet ein solides sowie kostenloses Sparplanangebot an.“

Mintos bietet über 1.000 ETF-Sparpläne an, die allesamt kostenlos bespart werden können. Die Mindestsparrate liegt dabei bei 1 Euro, die Depotführung ist kostenlos und das Depot kann sowohl über den Desktop als auch eine Smartphone App bedient werden.

Insgesamt erhält das Angebot von Mintos die Note „Sehr gut“ in unserem ETF-Sparplan Vergleich.

Jetzt Mintos Depot eröffnen! *

Mintos ETF-Sparplan Vergleich

Hier kannst du den Mintos ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Mintos vs ING Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Angebot
Anzahl ETFs 1.003 3.096
Kostenfreie ETFs 1.003 3.096
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
0,00 €
Service
Steuereinfach
Mindestsparrate1,00 €1,00 €
Maximalsparrate1.000.000,00 €5.000,00 €
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
AusführungstageFrei nach Wahl des Nutzers01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungTradegate (frühester Zeitpunkt)Gettex (Flexibel)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen möglich
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 12.08.2026

Mintos ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Mintos über die Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 703 703
Anleihen
 265 265
Rohstoffe
 9 9
Geldmarkt
 11 11
Portfoliokonzepte
 4 4
Immobilien
 11 11

ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.

Zum ETF-Sparplan Vergleich

Mintos ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Mintos über die ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

ETF-AnbieterAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
iShares
 352 352
Amundi
 182 182
Xtrackers
 124 124
UBS
 58 58
State Street SPDR
 54 54
Vanguard
 46 46
Invesco
 38 38
HSBC
 24 24
JP Morgan
 22 22
BNP Paribas Easy
 21 21
Mehr Details anzeigen

Was ist ein ETF-Sparplan?

Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren ETF-Sparpläne

Über Mintos

Mintos ist ein Anbieter aus Lettland, der 2014 als Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz durch Martins Sulte und Martins Valters gegründet wurde. Seit 2023 werden auch Anlagen in ETFs und Anleihen angeboten. Mintos sieht sich als Multi-Asset-Anlageplattform, welche den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben möchte, individuelle Investitionsentscheidungen zu treffen. Mintos verfügt heute über ein internationales Team aus mehr als 20 Ländern und ist mit Büros in Riga und Berlin vertreten.

So legst du einen ETF-Sparplan bei Mintos an

Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Mintos anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Mintos eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Mintos im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche von extraETF prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Mintos-Depot ein und lege deinen ETF-Sparplan an. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.

4

ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.

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Zum Mintos ETF-Sparplan

Häufig gestellte Fragen zum Mintos ETF-Sparplan

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