Mintos ETF-Sparplan Test

„Mintos bietet ein solides sowie kostenloses Sparplanangebot an.“

Mintos bietet über 1.000 ETF-Sparpläne an, die allesamt kostenlos bespart werden können. Die Mindestsparrate liegt dabei bei 1 Euro, die Depotführung ist kostenlos und das Depot kann sowohl über den Desktop als auch eine Smartphone App bedient werden.

Insgesamt erhält das Angebot von Mintos die Note „Sehr gut“ in unserem ETF-Sparplan Vergleich.