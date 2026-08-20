Mintos ETF-Sparplan Test

Mintos ETF-Sparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den Mintos ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Mintos ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Mintos mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot Mintos ETF-Sparplan
Das Angebot beim Mintos ETF-Sparplan umfasst über 1.000 ETFs. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Mit dem Angebot kann problemlos ein kostengünstiges, breit gestreutes ETF-Portfolio angespart werden.
Kosten Mintos ETF-Sparplan
Bei Mintos müssen sich Anleger keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten ETF-Sparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Anzahl kostenfreie ETFs
|1003
|Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
|—
|Kostenbeispiel Mintos ETF-Sparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|25,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|50,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|100,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|150,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|200,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|250,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|300,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|350,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|400,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|450,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
|500,00 € ETF-Sparplan
|0,00 €
Service Mintos ETF-Sparplan
ETF-Sparpläne können bei Mintos ab einer Mindestrate von 1 Euro abgeschlossen werden. Ein ETF-Sparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder vierteljährlich ausgeführt werden. Die Ausführung von ETF-Sparplänen findet bei Mintos über Tradegate zum jeweils frühmöglichsten Zeitpunkt statt.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|1,00 €
|Maximalsparrate
|1.000.000,00 €
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|Frei nach Wahl des Nutzers
|Sparplanausführung
|Tradegate (frühester Zeitpunkt)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen verfügbar
|extraETF Portfolio Tracker
„Mintos bietet ein solides sowie kostenloses Sparplanangebot an.“
Mintos bietet über 1.000 ETF-Sparpläne an, die allesamt kostenlos bespart werden können. Die Mindestsparrate liegt dabei bei 1 Euro, die Depotführung ist kostenlos und das Depot kann sowohl über den Desktop als auch eine Smartphone App bedient werden.
Insgesamt erhält das Angebot von Mintos die Note „Sehr gut“ in unserem ETF-Sparplan Vergleich.
Mintos ETF-Sparplan Vergleich
Hier kannst du den Mintos ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl ETFs
|1.003
|3.096
|Kostenfreie ETFs
|1.003
|3.096
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
0,00 €
|Service
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|1,00 €
|1,00 €
|Maximalsparrate
|1.000.000,00 €
|5.000,00 €
|Ausführungsintervall
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|Frei nach Wahl des Nutzers
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Tradegate (frühester Zeitpunkt)
|Gettex (Flexibel)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen möglich
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 12.08.2026
Mintos ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Mintos über die Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter
Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.
Mintos ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Mintos über die ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
Was ist ein ETF-Sparplan?
Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.
Über Mintos
Mintos ist ein Anbieter aus Lettland, der 2014 als Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz durch Martins Sulte und Martins Valters gegründet wurde. Seit 2023 werden auch Anlagen in ETFs und Anleihen angeboten. Mintos sieht sich als Multi-Asset-Anlageplattform, welche den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben möchte, individuelle Investitionsentscheidungen zu treffen. Mintos verfügt heute über ein internationales Team aus mehr als 20 Ländern und ist mit Büros in Riga und Berlin vertreten.
So legst du einen ETF-Sparplan bei Mintos an
Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Mintos anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Mintos eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Mintos im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche von extraETF prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Mintos-Depot ein und lege deinen ETF-Sparplan an. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.
ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.
Jetzt einen Mintos ETF-Sparplan abschließen
Das ETF-Sparplan Angebot von Mintos hat dich überzeugt? Starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau.
Häufig gestellte Fragen zum Mintos ETF-Sparplan
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.