Grundlagen der technischen ETF-Analyse

Bei der EMA-Methode geht es um eine bestimmte Form des gleitenden Durchschnittes. Die Abkürzung steht für „Exponential Moving Average“, was entsprechend auf Deutsch exponentiell gleitender Durchschnitt bedeutet. Der gleitende Durchschnitt (Moving Average) ist ein echter Klassiker in der Chartanalyse. Das Verfahren ist einfach und objektiv.

Der gleitende Durchschnitt beschreibt den Durchschnittskurs innerhalb eines Betrachtungszeitraums. Das Wort „gleitend“ bedeutet, dass mit jedem neuen Kurs ein alter herausfällt. Oft werden diese Verläufe mit gestrichelten oder gepunkteten Linien dargestellt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt gewichtet jüngere Kursstände höher. Die Auswertung bezieht sich auf sämtliche vorhandene Daten.

Sehen wir uns die Interpretation näher an. Die EMA-Methode hat bei der technischen Analyse von ETFs den Vorteil, dass sie aktuelleren Kursentwicklungen mehr Beachtung schenkt als länger zurückliegenden. Daher lassen sich in alle Regel Trendwechsel eher erkennen. Kritisch ist jedoch anzuführen, dass extreme Kurse in der Vergangenheit unter den Teppich gekehrt werden. Das kann die Bewertung des Gesamtbildes maßgeblich beeinflussen. Das mag auch nicht so recht dazu passen, dass die EMA-Herangehensweise den Kursverlauf glätten soll. Ein aufwärtsgerichteter gleitender Durchschnitt zeigt einen Aufwärtstrend an, ein abwärtsgerichteter entsprechend einen Abwärtstrend. Ist die Formation seitwärtsgerichtet, so lässt sich in der Folge ein Seitwärtstrend vermuten.

Auf extraETF bieten wir dir die Möglichkeit, sich den EMA (20) und EMA (200) anzeigen zu lassen. Der EMA (20) bezieht die letzten 20 Kurswerte in den Durchschnitt mit ein – das entspricht etwa einem vollen Monat. Der EMA (200) respräsentiert die letzten 200 Kurswerte, was etwa einem Börsenjahr entspricht.