MSCI World vs. S&P 500

Der MSCI World und der S&P 500 sind zwei der weltweit beliebtesten Indexfonds und ETFs auf sie bilden die Grundlage vieler ETF-Sparpläne und Einmalanlagen. Beide Indizes setzen auf große, börsennotierte Unternehmen, sind kapitalisierungsgewichtet und UCITS-reguliert, unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrer geografischen Ausrichtung.

Trotz dieser Unterschiede gibt es inhaltliche Überschneidungen: So entfallen rund 72 % des MSCI World auf US-Unternehmen, also viele Werte, die auch im S&P 500 enthalten sind. Der Einfluss von US-Aktien auf den MSCI World ist durch die Sektorenvielfalt und die Einbindung anderer Länder dennoch deutlich ausgeglichener. Aufgrund der breiteren regionalen Diversifikation ist der MSCI World weniger anfällig für Marktrückgänge in einzelnen Regionen.