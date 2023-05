Additional Trading Costs (ATC) einfach erklärt

Damit ETFs möglichst exakt den Index abbilden, müssen die Kosten in den Sondervermögen möglichst gering gehalten werden. Bei klassischen Fonds werden neue Kundengelder zum täglichen Nettoinventarwert in den Fonds eingebucht. Im Anschluss investiert der Fondsmanager die Mittel in die entsprechenden Wertpapiere. Die Kosten, die für diesen Handel entstehen (Gebühren, Spread, etc.), werden aus dem Sondervermögen, d.h. von allen Fondsanlegerinnen und Fondsanlegern bezahlt.

Würde dieser Prozess auch bei ETFs angewendet werden, würden die dabei entstehenden Kosten die Indexabweichung massiv erhöhen – die Tracking Qualität des ETFs verschlechtert sich.

Um dies zu vermeiden und dennoch einen fortlaufenden Handel zu gewährleisten, gibt es bei ETFs eigens beauftragte Market Maker. Diese sind für eine laufende Preisstellung des ETFs und das Bereitstellen einer ausreichenden Liquidität verantwortlich. Benötigt der Market Maker am Ende des Tages neue ETF‑Anteile, erhält er diese direkt bei der Fondsgesellschaft. Über den sogenannten Creation/Redemption-Prozess erhält er gegen Lieferung von entsprechenden Wertpapieren neue ETF‑Anteile ausgehändigt. Der ETF‑Anbieter bucht die gelieferten Wertpapiere in das Sondervermögen und gibt dem Market Maker die neuen ETF‑Anteile. Durch diesen Prozess entstehen im Fondsvermögen keine zusätzlichen Kosten.