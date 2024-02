Martis Sulte (Mintos) über das neue Rundum-Sorglos-Paket der Geldanlage

Sie sprechen seit Kurzem auch ETF-Anleger an. Wie sieht Ihr Geldanlage-Angebot in Bezug auf ETFs aus?

Mintos bietet ETF-Portfolios an, die auf verschiedene Risikoneigungen zugeschnitten sind. So trägt Mintos den spezifischen Anlagezielen der Anlegerinnen und Anleger Rechnung. Die Portfolios umfassen Anleihen- und Aktien-ETFs von renommierten Anbietern wie Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard und anderen. Mit einem geringen Mindestanlagebetrag von 50 Euro und null Gebühren für Käufe und Verkäufe gewährleistet Mintos allen Investoren Zugang zu einer flexiblen und diversifizierten individuellen Anlagestrategie. Mintos ermöglicht dabei auch ein steuereffizientes Rebalancing, indem es automatisch steueroptimierte ETFs auswählt und die Portfolioallokation mit dem Wachsen des Investments anpasst.

Wie ermitteln sich die individuellen ETF-Portfolios?



Sobald ein Kunde sein Konto bei uns eingerichtet hat, wird er gebeten, ein paar Fragen zu beantworten, damit wir einschätzen können, welche Produkte für ihn geeignet und angemessen sind. Dies ist ein entscheidender Schritt. Er hilft uns, die Anlageerfahrung, die Risikotoleranz und die langfristigen finanziellen Ziele des Kunden zu verstehen. Auf der Grundlage der Antworten wird ein individuelles ETF-Portfolio zusammengestellt, das auf das Anlageprofil des Kunden abgestimmt ist.

Dieses Portfolio ist so zusammengesetzt, dass es ein diversifiziertes Engagement in breit angelegte, kapitalisierungsgewichtete Aktien- und Rentenmarktindizes bietet. Das Gesamtrisikoniveau des Portfolios wird durch die Aktien- und Anleihenallokation sowie die Duration des gesamten Anleihen-Engagements bestimmt. In jeder Anlagekategorie wählen wir ETFs von renommierten und vertrauenswürdigen Anbietern aus, wobei wir die folgenden Faktoren berücksichtigen: die Liquidität und Duration der ETFs, den Tracking Error zum Benchmark-Index, das Total Expense Ratio, regulatorische und steuerliche Überlegungen und die Ausschüttungsmethode für mögliche Dividendenzahlungen. Das genaue Portfolio jedes Kunden hängt schließlich davon ab, wie viel Risiko er einzugehen bereit ist, und welchen Anlagehorizont er hat.

Sind Sie ein Robo-Advisor?

Nein – zwar nutzen sowohl Robo-Advisors als auch Mintos digitale Plattformen, um Investments zu erleichtern. Aber sie unterscheiden sich in ihre Kernfunktionen und in den Leistungen, die sie anbiteen. Während Mintos eine Multi-Asset-Anlageplattform ist, die den Nutzern die Möglichkeit gibt, individuelle Investitionsentscheidungen zu treffen, automatisiert ein Robo-Advisor den Investitionsprozess auf der Grundlage vordefinierter Kriterien. Darüber hinaus ist Mintos die Plattform für Anleger, die ein nachhaltiges Portfoliowachstum anstreben – im Gegensatz zum derzeitigen Trend, sensationellen Gewinnen nachzujagen.

Tipp: Du interessierst dich für die bequeme und effiziente Geldanlage? Hier findest du unseren großen Vergleich der Angebote aller wichtigen Robo-Advisors in Deutschland.

Mintos gibt es schon seit 2015. Was war also bisher Ihr Geschäftsmodell im Wesentlichen?

Bis vor kurzem hat sich Mintos auf sein Kreditangebot konzentriert und sich zur führenden Kreditplatform in Europa entwickelt. Anleger können mit Mintos in Konsum- und KMU-Kredite investieren, die eine Möglichkeit für attraktive langfristige Renditen bieten. Das Flaggschiff-Angebot von Mintos, Mintos Core Loans, ist ein vollautomatisiertes und diversifiziertes Portfolio, das sich an allgemeinen Anlagezielen orientiert und den Aufwand für Anleger minimiert.

Insbesondere im vergangenen Jahr hat Mintos eine bedeutende Entwicklung durchlaufen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung unseres Geschäftsmodells, der Erweiterung unseres Angebots und dem allgemeinen Wachstums lag. Es gibt mehrere wichtige Faktoren, die zu dieser Transformation beigetragen haben:

Eine der wichtigsten Entwicklungen war die Einführung von Fractional Bonds und ETFs auf unserer Plattform. Diese Ausweitung auf neue Anlageklassen basiert auf unserem Ziel, vielfältige Anlageoptionen anzubieten. Fractional Bonds ermöglichen einen Zugang zu festverzinslichen Wertpapieren, während ETFs eine bequeme Möglichkeit bieten, in diversifizierte Portfolios zu investieren. Durch diese Ergänzungen können unsere Nutzern ihre Anlagestrategien noch besser auf ihre finanziellen Ziele zuschneiden.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Zudem haben wir erfolgreich weitere Kreditgeber auf unserer Plattform aufgenommen und damit das Angebot an Anlagemöglichkeiten für unsere Nutzer erweitert. Das bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Portfolios noch weiter diversifizieren, Risiken zu mindern und Zugang zu Krediten von einem größeren und vielfältigeren Pool von Kreditgebern zu bekommen.

Im Sinne der Sicherheit der Gelder unserer Anleger haben wir darüber hinaus sorgfältig an der Verfeinerung und Verbesserung unserer Risikobewertungs- und Scoring-Mechanismen gearbeitet. Diese Verbesserungen haben dazu beigetragen, dass wir genauere Risikoprofile für die auf unserer Plattform gelisteten Kredite erstellen können. Mit dem Ziel, dass die Anleger über die Informationen verfügen, die sie benötigen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Und wieso starten Sie im Rahmen der Geldanlage nun mit ETFs?

Bei der Entwicklung von Mintos zu einer Multi-Asset-Anlageplattform durften ETFs nicht fehlen. Sie sind ein Muss in jedem gut diversifizierten Portfolio sind. Wir haben personalisierte ETF-Portfolios zum Nulltarif eingeführt, um langfristiges passives Investieren einfacher zu machen. Damit richten wir uns an Anleger, die von der Komplexität traditioneller Anlageplattformen überfordert sind und einen unkomplizierten Ansatz suchen, um Geld zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu investieren.