Mintos startet seine Multi-Asset-Plattform in Deutschland

Wie du schon weißt sind in der klassischen Portfoliotheorie Aktien ein Muss. Sie gehören seit Ende 2023 auch zum Angebot von Mintos, und zwar in Form von kostenlosen, gemanagten ETF-Portfolios. Dazu gehören Anleihen- und Aktien-ETFs von Anbietern wie Amundi , iShares , JP Morgan , Vanguard sowie anderen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 50 Euro, die Gebühren entfallen durchgängig.

Ein Neuzugang im Angebot von Mintos sind die Fractional Bonds, die es Kunden ermöglichen, bereits ab 50 Euro und ohne Provisionen in hochverzinsliche Anleihen zu investieren und damit regelmäßige, feste Erträge zu erzielen. „In der Vergangenheit waren Anleihen – insbesondere solche mit hohen Renditen – meist institutionellen Anlegern oder Privatpersonen mit großem Vermögen vorbehalten“, so Sulte.

Den Anbieter kennen einige Anleger bereits als Plattform für Investitionen in Kredite. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, in Darlehen für Verbraucher und kleine Unternehmen zu investieren, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen. „Unser Flaggschiff in diesem Bereich ist das Core Loans Portfolio“, erklärt Sulte. „Diese vollständig automatisierte und diversifizierte Portfoliomanagementlösung ermöglicht es Anlegern, nahtlos in Tausende von Krediten aus über 20 Ländern weltweit zu investieren. Dabei ist der Aufwand für den Kunden minimal.“

Einfach investieren für langfristigen Vermögensaufbau

„Insbesondere unser Angebot für Kredite und Fractional Bonds ist einmalig. Diese innovativen Anlagen in Kombination mit ETFs bieten Anlegern einen einzigartigen Investmentmix in einem benutzerfreundlichen Rahmen. Auf diese Weise können Investoren sehr unkompliziert ein diversifiziertes Portfolio für den langfristigen Vermögensaufbau an einem zentralen Ort schaffen“, fügt Sulte an.

Insgesamt verwaltet Mintos nach eigenen Angaben Einlagen in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro. Seit dem Gründungsjahr 2015 registrierten sich über eine halbe Millionen Nutzer aus mehr als 30 Ländern auf der Plattform. Mintos ist eine gemäß Mifid zugelassene Wertpapierfirma, die mehr als 150 Mitarbeiter in Büros in Riga und Berlin beschäftigt.