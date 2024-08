Lukas Ahnert (DWS): Über Granolas-Aktien als Alternative zu den Glorreichen Sieben

Die großen US-amerikanischen Unternehmen sind den meisten Anlegern anders als die Granolas-Aktien ein Begriff. Wie prägend sind die „Glorreichen Sieben“ in Bezug auf das Gewicht und auf die Renditen des US-amerikanischen Aktienmarkts in der jüngeren Vergangenheit?

Die großen US-Tech-Konzerne, die als „Magnificent Seven“ oder die „Glorreichen Sieben“ bezeichnet werden, haben 2024 bisher rund 54 Prozent zur Wertentwicklung des S&P 500 beigetragen. Das bedeutet, die übrigen 493 Aktien hatten eine geringere Auswirkung auf die Index-Performance. Aktuell (30.07.2024) beträgt das Gewicht der Aktien von Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta und Tesla mehr als 30 Prozent im S&P 500. In der Geschichte des US-Aktienmarkts gab es immer wieder Phasen mit dominanten Branchen, wie den Öl-Majors oder den Banken. Aber diese Größenordnung ist auch auf langfristige Sicht ungewöhnlich.

Ist die mittlerweile erreichte Konzentration dieser Tech-Giganten eine Gefahr für Anleger?

Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Medaille zwei Seiten hat. Das Gewicht der genannten Aktien ist so hoch, weil sie in den vergangenen Jahren eine sehr hohe Wertentwicklung aufgewiesen haben. Wer bereits in einen Index-Tracker investiert war, hat also von der Konzentration der Tech-Konzerne ohne Zweifel profitiert. US-Aktienindizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq 100 haben im Juli etwas verloren, sind aber immer noch deutlich im Plus. Die Unternehmen, die hinter den „Glorreichen Sieben“ stehen, waren – mit Ausnahme von Tesla – bisher hoch profitabel. Anleger müssen sich entscheiden, ob sie auf eine Fortsetzung des Trends setzen und das Risiko eines möglichen stärkeren Kursverlusts akzeptieren, oder umschichten.

Blicken wir Richtung Europa. Haben wir hier auch eine solche „glorreiche“ Aktiengruppe? Und wenn, ja: Wie setzt sich diese zusammen?

In Europa hat sich das Akronym „Granolas“ etabliert, damit sind folgende elf Aktien gemeint: Die Healthcare-Unternehmen AstraZeneca, GSK, Novo Nordisk, Novartis, Roche und Sanofi, die Tech-Konzerne ASML und SAP, der Nahrungsmittelmulti Nestlé und die Luxus-Marken L’Oréal und LVMH. An der Aufzählung ist schon abzulesen, dass die großen europäischen Titel viel stärker über Branchen gestreut sind als die US-Tech-Unternehmen.

Sind die „Granolas“-Aktien auch ähnlich Rendite-prägend und Index-bestimmend wie die „Glorreichen Sieben“ in den USA?

Die „Granolas“-Aktien haben durchaus einen wichtigen Einfluss, sie haben 2024 rund 28 Prozent zur Wertentwicklung des MSCI Europe beigetragen. Aber damit sind sie längst nicht so dominant wie die US-Tech-Konzerne für die US-Aktienindizes. Auch das Indexgewicht ist geringer. Die „Granolas“-Aktien kommen aktuell auf rund 20 Prozent im MSCI Europe.

Sind die „Granolas“ die europäische Antwort auf die „Glorreichen Sieben“?

Die Wertentwicklung der einzelnen „Granolas“-Aktien war in den vergangenen Jahren deutlich geringer als bei den US-Tech-Aktien. Daher wäre ein solcher Vergleich nicht sinnvoll. Auch thematisch sind die Titel sehr unterschiedlich einzuordnen – die „Glorreichen Sieben“ sind wesentlich stärker mit dem Megatrend KI verbunden als ihre europäischen Pendants.

Können Anleger auf eine europäische Wachstums-Story wie in den USA hoffen?

Die „Granolas“-Aktien haben einen Schwerpunkt im Gesundheitsmarkt, bei Luxus-Artikeln, bei IT und Nahrungsmitteln. Das sind alles langfristige Wachstumsbranchen. Das zeigen auch die Zahlen dieser Unternehmen. Diese Themen standen und stehen immer wieder im Fokus der Investoren. Langfristig bieten sie Potenzial. Doch dass diese Trends kurzfristig in einem Ausmaß wie KI vom Markt eingepreist werden, ist eher unwahrscheinlich.