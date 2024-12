Droht Europa der Standstreifen und nicht die Überholspur?

Europa kann Wachstumslücke zu USA nicht schließen

Noch im Frühjahr war die Hoffnung groß, dass Europa zumindest kurzfristig die Wachstumslücke zu den USA schließen könnte. Die Ausgangslage war nach Meinung von Tilmann Galler vielversprechend. „Steigende Reallöhne verkündeten das Ende der Kaufkraftkrise und der Stimmungsindikator des verarbeitenden Gewerbes begann sich von den Tiefständen des letzten Herbstes langsam zu erholen. Doch in den letzten Monaten trübt sich die Stimmung in der Industrie wieder ein“, führt Kapitalmarktexperte Galler aus. Sinnbildlich für die aktuelle Lage sei die kürzlich erfolgte Ankündigung von VW, dass zwei Automobilwerke in Deutschland geschlossen werden könnten.

Mehrere Faktoren erklären die anhaltende Schwäche der europäischen Industrie: „Auf der einen Seite sind es globale Faktoren, die auf die Verwerfungen der Pandemie zurückzuführen sind. Das Ende der Corona-Maßnahmen hat zu einer kräftigen Verschiebung der Konsumpräferenz zu Dienstleistungen geführt, weshalb das verarbeitende Gewerbe seit 2022 stagniert“, erklärt Galler. Doch gebe es in Europa auch hausgemachte Probleme, die die Konkurrenzfähigkeit ganzer Industriezweige massiv belasteten. „Energiekosten, Regulierung und CO 2 -Bepreisung sind die drei maßgeblichen Faktoren in diesem Kontext“, sagt Galler.

Die energieintensive europäische Industrie leidet unter den substanziell höheren Energiekosten gerade im Vergleich zu den USA. Der europäische Gaspreis pro Megawattstunde liegt trotz jüngster Beruhigung immer noch um das Fünffache höher als der US-Preis. Schuld habe nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch die Entscheidung zahlreicher europäischer Staaten, aus der Atomenergie auszusteigen und das Fracking aus Gründen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes nicht zu erlauben.

