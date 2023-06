Travis Spence (J.P. Morgan Asset Management): Deshalb gehören Anleihen ins Depot

Weshalb gehören ganz grundsätzlich Anleihen ins Depot und vielleicht auch gerade in der aktuellen Marktlage?

Anleihen – auch Bonds oder festverzinsliche Wertpapiere genannt – bieten verlässliche Erträge und gelten als defensive Anlageklasse, da sie in der Regel weniger schwanken als Aktien. Viele Anlegerinnen und Anleger nutzen Anleihen deshalb als Diversifizierungsquelle in ihrem Portfolio, um die Volatilität und das Gesamtrisiko des Portfolios zu verringern.

Mit dem Ende des Niedrigzinsumfeld kam es in den letzten Monaten zu einer dramatischen Neubewertung der Anleihen. Die Bewertungen erscheinen nun zum ersten Mal seit Jahren sehr attraktiv, und festverzinsliche Wertpapiere können wieder ihre traditionelle Rolle in Portfolios als Ertragsquelle und Diversifikator spielen. Die realen Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen liegen aktuell auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten und sind damit für viele Anlegergruppen attraktiv. Da sich die Inflation abzukühlen beginnt, stehen die Zentralbanken kurz vor dem Ende des Zinserhöhungszyklus, was bedeutet, dass sich auch die Anleiherenditen ihrem Höchststand nähern. Und da die Rezessionsrisiken und die Marktvolatilität an den Aktienmärkten immer noch hoch sind, ist es sinnvoll, das Investmentporfolio defensiver aufzustellen und mit einer Anleihen die Risikoabsicherung und damit die Stabilität des Portfolios zu unterstützen. Anleihen erleben also gerade ein erfolgreiches Revival – man hört es derzeit überall: “Bonds are back” – und es ist in der aktuellen Marktlage wirklich ein guter Zeitpunkt, in Anleihen zu investieren.

In welchem Maße sollten ETF-Anleger auf Anleihen setzen?

Anleihen-ETFs sind eine großartige Möglichkeit, von den Vorteilen der Anleiheninvestments und dem aktuellen Renditeniveau zu profitieren, ohne einzelne Titel selektieren zu müssen. Heute gibt es für viele Marktsegmente der Anleihenwelt ETFs, die ein breit gestreutes Portfolio abdecken und die gleiche Liquidität, Transparenz und attraktive Kostenstruktur wie Aktien-ETFs bieten.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Anleihen-ETFs.

Eine typische Aufteilung innerhalb eines Portfolios ist, 60 Prozent in Aktien und 40 Prozent in Anleihen zu investieren. Diese Allokation variiert natürlich je nach Risikofokus und Anlagehorizont und gerade jüngere Anlegende tendieren möglicherweise zu einem höheren Aktienanteil. Angesichts der aktuell attraktiven Renditechancen auf dem Anleihemarkt ist für alle Anlegerinnen und Anleger jedoch ein guter Zeitpunkt, ihre 60/40-Allokationen zu überdenken und eventuell Anleihen in ihre Portfolios aufzunehmen.

Was sollten interessierte Privatanleger bezüglich der Laufzeitthematik beachten?

Die nächste Rezession ist eine der am meisten erwarteten in der Historie. Wann sie jedoch kommen wird, ist noch nicht ganz klar – sie könnte auch erst Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen. Anleihen mit langer Laufzeit sind traditionell eine gute Möglichkeiten, Portfolios im Falle einer Rezession abzusichern. Während der Zeitpunkt der erwarteten Rezession also ungewiss bleibt, bietet es sich aufgrund der historisch attraktiven Renditen am langen Ende der Zinsstrukturkurve an, wieder Anleihen mit langer Laufzeit in das Portfolio aufzunehmen. Denn gerade in der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus ermöglicht die Ergänzung von Bonds mit längerer Laufzeit und höherer Qualität einen wertvollen Portfolioschutz.

Auch im Anleihensegment gibt es mehr und mehr nachhaltige Produkte. Was zeichnet Ihren Green Social and Sustainable Bond ETF aus?

Mit unserem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (WKN: A3DXM8) erhalten Anlegerinnen und Anleger Zugang zum dynamisch wachsenden Markt für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Dieses Marktsegment ist inzwischen auf drei Billionen US-Dollar angewachsen. Auf dieser Basis kann die Green Social and Sustainable Strategie als aktiv gemanagter ETF 100 Prozent in nachhaltige Bonds hoher Qualität investieren, wobei er eine höhere Rendite und kürzere Duration im Vergleich zum globalen Gesamtindex bietet.