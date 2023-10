Was ausschüttende Dividenden-ETFs besonders interessant macht

Dividenden-ETFs: Freibeträge unbedingt ausschöpfen

Viele Bundesbürger klagen über die hohe Abgabenquote und die Verwendung bzw. Verschwendung der Steuereinnahmen in Deutschland, schöpfen aber den staatlich eingeräumten Freibetrag zum Erzielen steuerfreie Kapitaleinkünfte häufig nur zu einem kleinen Teil aus. Auf lange Sicht verzichten sie dadurch auf beträchtliche (steuerfreie) Vermögenszuwächse. Deshalb bietet sich ein ausschüttender Dividenden-ETF mit möglichst breiter Diversifikation und internationaler Ausrichtung als Kerninvestment eines Portfolios an. Dieser sollte so dimensioniert werden, dass der noch nicht in Anspruch genommene Freibetrag möglichst komplett ausgeschöpft wird. Dies erspart die Quellensteuer in Höhe von aktuell 25 Prozent sowie eventuell anfallende Kirchensteuer und/oder Zusatzkosten durch den Solidarzuschlag. Wichtig zu wissen: Selbstverständlich kann man den Freibetrag auch über „ganz normale“ Aktien-ETFs nutzen, falls diese die anfallenden Dividendenerträge ausschütten. Aufgrund der niedrigeren Renditen gestaltet sich hier das Auffüllen der Freibeträge indes erheblich mühseliger.

Grundsätzlich sollte bei der Auswahl eines konkreten Dividenden-ETFs allerdings nicht ausschließlich die Höhe der Ausschüttungsrendite, sondern vor allem die Qualität des Wertpapiers die entscheidende Rolle spielen. Dabei sollten dann – wie bei jedem ETF-Investment – Faktoren wie konkrete Zusammensetzung, Gebühren, Volatilität, Replikationsmethode usw. analysiert und bewertet werden. Auf der Suche nach geeigneten Papieren kann extraetf.com dank der vielfältigen Filtermethoden wertvolle Dienste leisten. Wer zum Beispiel noch in diesem Jahr Dividendenerträge via ETF generieren möchte, sollte sich über die integrierte Filterfunktion replizierende Dividenden-ETFs mit mehr als zehnjähriger Historie anzeigen lassen, die als Ausschüttungsvariante konzipiert sind und deren Auszahlungen für die Monate November oder Dezember angekündigt wurden. Derzeit erfüllen insgesamt acht Exemplare diese Bedingung. Wer mag, kann diese dann nach der Höhe ihrer Ausschüttungsrendite sortieren und anschließend genau unter die Lupe nehmen.

Die beiden nachfolgend exemplarisch aufgeführten ETFs zeichnen sich durch ihre überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen (vierteljährlich) von mehr als vier Prozent p.a. sowie ihre Diversifikation aus und bieten daher ein ausgesprochen attraktives Preis/Leistungs-Verhältnis.