Themen-ETF: Rüstung für dein Portfolio?

Rüstung wird um 65 Prozent hochgefahren

Die Unterschreitung der Ausgabenvorgaben durch die Nato-Mitglieder scheint angesichts dieser kriegerischen Auseinandersetzungen nicht mehr haltbar zu sein. Seit 2022 wurden in dem Bemühen, die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken, riesige Mengen an Rüstungsgütern an die Ukraine geliefert, was jedoch wiederum dazu geführt hat, dass diese Bestände wieder aufgefüllt werden müssen. Dazu sind höhere Verteidigungsausgaben erforderlich, und zwar schnell. McKinsey geht davon aus, dass die Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnisstaaten bis 2026 um 65 Prozent gegenüber 2021 steigen könnten.

Wandel des Krieges

Gleichzeitig vollzieht sich ein Wandel in der Art und Weise, wie Kriege geführt werden. So schnell wie sich die geopolitische Lage ändern kann, so schnell ändern sich auch die Methoden der Kriegsführung. Die Threat Analysis Group von Google stellt fest, dass der russische Militärgeheimdienst zunehmend destruktive Malware einsetzt, um die ukrainische Infrastruktur zu schädigen. Cybersicherheit wird daher immer mehr zu einem wesentlichen Bestandteil der Verteidigungsstrategie.

Krieg ist also nicht mehr nur Rüstung im Sinne von Panzern und Kampfflugzeugen, sondern setzt sich mittlerweile auf höchster technischer Ebene fort. Die Verteidigungsausgaben müssen daher nicht nur für die Auffüllung der Lagerbestände verwendet werden, sondern auch dafür, dass die Verteidigungstechnologie für künftige Bedrohungen bereit ist. Der Future of Defence UCITS ETF (WKN: A3EB9T) bietet ein Engagement in Unternehmen, die Einnahmen aus den Verteidigungs- und Cyberverteidigungsausgaben der Nato und der Nato+-Verbündeten erzielen. Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden ETFs beträgt 0,49 Prozent.