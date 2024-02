Telekom auf Erfolgskurs: Gehört Telekommunikation ins Portfolio?

Kann die Telekom die schwachen Jahre hinter sich lassen?

Denn derzeit läuft es für die Aktie richtig rund. In der vierten Kalenderwoche 2024 stieg der Kurs der Telekom AG so hoch wie seit Jahren nicht, auch der Tochter T-Mobile US geht es gut – sie erreichte im selben Zeitraum ihr Rekordhoch. Zwar blieben die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie leicht hinter den Erwartungen zurück, dennoch wächst das Unternehmen deutlich, laut Matthias Volkert von der DZ Bank stärker als die Konkurrenz wie etwa Verizon und AT&T.

Dass auch die Aktie des deutschen Mutterkonzerns nach Veröffentlichung der Zahlen einen leichten Rücksetzer erfahren hat, dürfte angesichts der Entwicklung aber die wenigsten Anlegerinnen und Anleger beunruhigen. Auch Analysten sehen keinen Grund zur Sorge. Akhil Dattani von J.P. Morgan etwa schreibt in einer Einschätzung, dass T-Mobile US die Erwartungen erfüllt habe und glaubt auch an ein weiteres Wachstum der Telekom-Aktie. Auch andere Analysten sind positiv gestimmt. Könnte sich ein Einstieg jetzt also lohnen?

So holst du dir die Telekom ins Portfolio

Wer kein Telekom-Trauma hat und durch die jüngsten Entwicklungen positiv gestimmt ist, kann sich natürlich die Papiere von Telekom und T-Mobile US kaufen. Mit einem aktuellen Preis (31. Januar 2024) von 22,80 Euro ist die Telekom günstig zu haben, das Papier von T-Mobile steht bei 149,48 Euro. Trotz der günstigen Preise tragen Aktieninvestments immer ein höheres Risiko als Fonds. Weniger risiko-affine Anlegerinnen und Anleger bauen deshalb auf einen Kommunikations-ETF.

Der Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF (WKN: A113FK) enthält die großen Telekommunikations-Unternehmen wie Telekom, T-Mobile US, Verizon und AT&T, aber auch Techriesen wie Meta und Alphabet, aber auch Netflix und Comcast finden sich in den Top10 der im ETF enthaltenen Unternehmen. Insgesamt sind 79 Unternehmen im ETF enthalten – selbst wenn sich ein Drama wie die Telekom-Aktie wiederholen sollte, hält sich das Verlustrisiko also in Grenzen.