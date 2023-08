Mit einem Medizintechnik-ETF kannst du von der alternden Bevölkerung profitieren

Die Medizintechnik spielt durch die Entwicklung innovativer Lösungen eine entscheidende Rolle im Gesundheitswesen. Eine Chance für Anleger.

Die rasche Entwicklung im Bereich der Medizintechnik hat zu einer besseren Patientenversorgung, effizienteren medizinischen Verfahren und einer höheren Lebensqualität geführt. Der iShares U.S. Medical Devices ETF (WKN: A2P64W) bietet Anlegern die Möglichkeit, an diesem Wachstum teilzuhaben, indem er ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen aus der Medizinproduktebranche abbildet. Die Medizinproduktebranche umfasst eine breite Palette von Produkten, darunter Implantate, medizinische Geräte, Diagnoseinstrumente, medizinische Software und vieles mehr. Diese Produkte werden in Krankenhäusern, Arztpraxen, Labors und sogar zu Hause verwendet. Die Nachfrage ist dabei relativ unabhängig von Konjunkturzyklen.

Tipp: Neben Medizintechnik gibt es auch noch weitere spannende Themen-ETFs.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, den regulatorischen Anforderungen und den Sicherheitsstandards gerecht zu werden. Die Unternehmen müssen strenge Vorschriften einhalten, um die Qualität und Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten. Damit verfügen die Unternehmen aber auch über einen Burggraben, der die Branchenakteure relativ gut vor neuer Konkurrenz schützt. Gleichzeitig eröffnen der technologische Fortschritt und der demografische Wandel den Unternehmen im ETF neue Chancen.