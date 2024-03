Mit diesem ETF von mehreren Megatrends gleichzeitig profitieren

Megatrends: Technologie

Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotik sowie Cybersicherheit

Megatrends: Energie & Ressourcen

Batterietechnologie, Saubere Energie und sauberes Wasser

Megatrends: Demografie

E-Commerce, Durchbrüche im Gesundheitsbereich, Durchbrüche in der Pharmaforschung

Die Gewichtung der einzelnen Themen erfolgt dynamisch nach einem quantitativen Allokationsmodell. Steigt die Volatilität in einem Themenbereich, wird die Gewichtung im ETF entsprechend reduziert. Für jedes Thema gilt eine Obergrenze von 20 Prozent und eine Untergrenze von fünf Prozent.

Zusammensetzung und Performance im Detail

Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen nicht nur in den definierten Themen aktiv sein, sondern auch die ESG-Kriterien erfüllen. Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern wie Tabak, Kohle oder Waffen tätig sind oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.

Die thematische Ausrichtung des ETF führt zu einer Konzentration auf Branchen, die von den definierten Zukunftstrends profitieren. Technologieunternehmen machen mit 31,5 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Gesundheit mit 28,1 Prozent und Industrieunternehmen mit 20,7 Prozent. Andere Branchen wie Basiskonsumgüter, Immobilien, Finanzen oder Kommunikationsdienstleistungen sind dagegen kaum im ETF vertreten. Das Gewicht der Top 10 ist mit 8,7 Prozent sehr gering. Damit ist der ETF recht breit diversifiziert und unter den größten Titeln finden sich auch eher unbekannte Aktien von Sumitomo Electric Industries, Egis Technology oder TDK Corporation.