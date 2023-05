Mit diesem ETF am Optimismus der Konsumenten teilhaben

Positiv gestimmte Konsumenten

Anleger, die an diese Idee glauben, können in den Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF (WKN: A3DSS5) investieren. Der ETF investiert in 117 Unternehmen aus dem Sektor für zyklische Konsumgüter. Zu den Produkten der im ETF enthaltenen Unternehmen zählen beispielsweise Automobile, langlebige Haushaltsgüter, Freizeitprodukte sowie Textilien und Bekleidung. Zu den Dienstleistungen zählen Hotels, Restaurants und andere Freizeiteinrichtungen. Auch Händler von Konsumgütern werden in diesem Sektor betrachtet.

Bei der Auswahl der Positionen im ETF werden auch Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien berücksichtigt. Im Vergleich zum Mutterindex ergibt sich ein Depot, das mit 59 Prozent eine noch stärkere Gewichtung der Top 10 aufweist. Die fünf größten Positionen sind Amazon, Tesla, LVMH, Home Depot und McDonalds. Beim Blick auf die jüngsten Ergebnisse fällt auf, dass die Unternehmen nicht unbedingt typisch für zyklische Konsumgüter auf die konjunkturelle Entwicklung reagieren. So eilt der Luxuskonzern LVMH trotz aller globalen Krisen von Rekord zu Rekord.