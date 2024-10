Hector McNeil (HANetf): Das macht einen White-Label-Anbieter aus

Expertise. Schneller Marktzugang. Extensives Vertriebsnetzwerk. Das sind die unsere drei Stärken. Unsere beiden CEOs sind seit über 30 Jahren im Geschäft und haben mehrere ETF Firmen mitgegründet, u.a. ET Securities und WisdomTree Europe. Unser COO Manooj Mistry hat den ersten ETF aufgelegt auf den Eurostoxx 50, damals bei Merrill Lynch. Zusammen haben sie insgesamt fast 1500 ETPs aufgelegt, die in mehr als 25 Ländern weltweit notiert sind. Es gibt also nicht viel, was wir im ETF Bereich noch nicht gemacht haben. Diese Erfahrung geben wir an unsere Kunden weiter. Das reduziert ihr Ausführungsrisiko. Ich sage immer, wenn man ein ETF-Unternehmen von Grund auf neu aufbaut, dauert es zwei bis drei Jahre, bis man an der Startlinie steht, und 3 bis 5 Jahre, um herauszufinden, was man von Anfang an hätte richtig machen müssen, aber falsch gemacht hat.

Ja, jeder ETF beginnt mit einer Idee. Manche Ideen sind einzigartig und bieten neuen Marktzugang, manche sind Weiterentwicklungen bestehender Ideen. Beides bietet Mehrwert. Beispiele einiger unserer einzigartigen Ideen sind der Sprott Uranium Miners UCITS ETF oder der Future of Defence UCITS ETF. Uran ist ein schnell wachsender Sektor, welcher bis vor kurzem nicht investierbar war in Europa. Verteidigung ist bis heute ein kontroverses aber einzigartiges Thema. Nicht jede Idee wird immer erfolgreich sein. Aber wir hoffen, dass wir das Anlageuniversum erweitern können und Anleger mehr Vielfalt bieten, um Ihre Asset Allocation umzusetzen.

HANetf verfügt über mehrere Emissionsplattformen, darunter eine irische Manco, mehrere ICAVs, ETC- und ETN-Plattformen. Es gibt keine Anlageklasse oder Auszahlungsstruktur, die HANetf nicht emittieren und unterstützen kann. Wir kümmern uns um die gesamte rechtliche, operative und regulatorische Unterstützung bei der Emission und Verwaltung eines ETF. Darüber hinaus bieten wir umfassende Vertriebs- und Marketingdienstleistungen an für unsere Produktpartner, einschließlich Capital Markets Aktivitäten, um einen effizienten Handel der ETFs sicherzustellen.

Wir sind stolz, in den letzten sechs Jahren zu Europas größtem Anbieter von White-Label-ETFs und -ETCs heranzuwachsen. Wir bieten Vermögensverwaltern in der ganzen Welt eine vollständige White-Label-Lösung an für den operativen Betrieb und den Vertrieb von OGAW-ETFs und -ETCs. Unser Ziel ist es, die Eintrittsbarrieren zur ETF Welt für Vermögensverwalter jeder Größe herunterzusetzen, ob Boutique oder etablierter Anbieter. Unser Angebot ist einfach: Sie haben eine Idee, wir setzen sie um. Und es darf gerne ausgefallen sein.

Der Hauptunterschied zwischen dem Angebot von HANetf und den anderen Anbietern ist unser umfassendes Angebot an Vertriebs und Marketing Dienstleistungen. Die USA sind ein einziges Land. Europa aber hat mehr als 30 Länder. Der Vertrieb muss entsprechend aufgestellt sein. Mehr als 20 Mitarbeiter arbeiten in unserem Sales, Marketing und Capital Markets Team. Hier können wir einen echten Mehrwert bieten.

Um ein konkretes Beispiel zu geben, wir arbeiten mit mehr als 25 Market Makern zusammen und unsere ETFs sind inzwischen bei mehr als 60 Brokern, Robo-Advisors, Vermögensverwaltern und Privatbanken im Einsatz. Jeder neue ETF, den wir auflegen, hat vom ersten Tag an Zugang zu diesen Investoren.

Können sich auch private Investoren mit Ideen für ETF an Sie wenden?

Es ist für jedermann möglich, einen ETF auf der HANetf-Plattform aufzulegen, ob Unternehmer oder Unternehmen. Wir führen eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durch, bevor wir mit jemandem zusammenzuarbeiten, aber es ist durchaus möglich, dass eine Gruppe von vermögenden Privatpersonen einen oder mehrere eigene ETF sponsern könnten, wenn sie eine großartige Idee und die finanziellen Mittel haben, um die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb des ETF zu decken.

Tipp: Hier findest du etliche spannende Themen-ETFs.

In den USA haben White-Label Plattformen es ermöglicht, dass sowohl große Vermögensverwalter als auch YouTube-Influencer eigene ETFs aufgelegt haben. In Europa sind die meisten ETF-Firmen entweder große Vermögensverwalter oder Banken. Es gibt es nur etwa 100 ETF-Emittenten in diesem Bereich, während es in den USA fast 500 sind. Europa befindet sich auf dem gleichen Weg, und White-Label-Plattformen werden es viel mehr Unternehmern ermöglichen, in diesen Bereich einzusteigen.

Wie finanzieren Sie sich mit diesem Geschäftsmodell?

Das Einkommensmodell von HANetf ähnelt dem einer normalen ETF-Firma, da wir einen Teil der Gesamtkostenquote (TER) des verwalteten Vermögens erhalten. Unsere Kunden müssen ihre eigenen ETFs finanzieren, bis sie die Gewinnschwelle erreichen, und darüber hinaus erhalten sie den Großteil der TER. Wenn wir den vollen Service, einschließlich des Vertriebs, übernehmen, erhalten wir einen größeren Anteil an der TER, und wenn wir nur den Kernservice übernehmen, also die reine Auflage des ETFs, dann erhalten wir einen geringeren Betrag. Steigt das verwaltete Vermögen des ETFs, nimmt unsere Gebühr auch tendenziell ab.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

Zum Schluss wollen wir noch einen anderen Aspekt beleuchte. Sie sind auch im Kryptobereich aktiv. Wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass Krypto-ETFs in Deutschland in naher Zukunft zugelassen werden, ähnlich wie in den USA?

Es gibt sie bereits in Europa! Mehr oder weniger. In Europa nennen wir sie nicht ETFs, da die OGAW-Richtlinie keine Einzelengagements und Kryptowährungen im Allgemeinen zulassen. Stattdessen haben wir die Struktur der Exchange Traded Commodity (ETCs), die für Kryptowährungen übernommen wurde. Um dies zu verdeutlichen, können wir Gold-ETFs betrachten. In Europa nennen wir diese ETCs und nicht ETFs. Bei Kryptowährungen ist die Struktur ebenfalls ein ETC und kein ETF. Es gibt zwar einige wenige Unterschiede zwischen den Strukturen, aber die Handhabung für Anleger ist ziemlich ähnlich – beide werden an einer Börse gehandelt und bieten ein Kassapreis-Exposure für den Basiswert.

Tipp: Wir haben Hector McNeil außerdem gefragt, welche Themen-ETFs derzeit besonder beliebt sind. Mehr dazu findest du in der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2024. Schau also gleich zu unserem Shop.

Die ETC-Struktur ist seit 22 Jahre am Markt etabliert und von Investoren nachgefragt. Daher glaube ich nicht, dass in Europa eine ETF-Struktur für Kryptowährungen zwingend erforderlich ist. ETCs machen heute etwa zweifünftel aller ETPs in Europa aus, und das verwaltete Vermögen liegt bei weit über 100 Milliarden US-Dollar.

Vergleiche: Du bist auf der Suche nach deinem passenden Krypto-Broker? Unser Krypto-Broker Vergleich hilft dir weiter und liefert wertvolle Zusatzinformationen. Du bist auf der Suche nach deinem passenden? Unserhilft dir weiter und liefert wertvolle Zusatzinformationen.

Der ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) war der erste physische Krypto-ETP in Deutschland und ist heute einer der größten und liquidesten in Europa. Unser Kunde ETC Group ist auch Vorreiter einer ganzen Reihe von Krypto-ETPs, darunter der ETC Group Physical Ethereum, der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP sowie 6 weitere Krypto-ETPs auf einzelne Kryptowährungen. Sie sind alle physisch hinterlegt und waren aufgrund ihrer Produktstruktur wegweisend am Markt. Da die Endanleger die Möglichkeit haben, diese Produkte gegen die jeweilige Kryptowährung physisch einzutauschen, sind sie für deutsche Anleger auch steuereffizient.