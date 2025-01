Christian Hein (Apo Asset Management): Diese Themen-ETFs sind derzeit hoch bewertet

Der Wahlsieg Donald Trumps beflügelte den US-Aktienmarkt. Neben den Trump-Trades wie US-Finanz- oder Nebenwerte erhielt der US-Technologiesektor weiteren Schub. Wie lautet Ihre Erklärung dazu?

Der US-Technologiesektor wurde nach den US-Wahlen kurzzeitig durchgeschüttelt. Zunächst verloren Unternehmen wie Meta, Alphabet oder Nvidia an Wert, während sich beispielsweise Apple ganz gut halten konnte. Gründe hierfür sind in der historischen Haltung Donald Trumps zu einzelnen Big-Tech-Firmen zu finden. Die kurzfristige Schwäche wurde von Anlegern genutzt, um Positionen in Technologiethemen auszubauen.

Im Jahr 2024 legten Technologie-Themen wie Cloud Computing deutlich zu und überholten den marktbreiten MSCI US Technologie Index. Wie viel Potenzial steckt noch in Technologie-Themen-ETFs?

Wir haben in unserem Portfolio unterschiedliche zukunftsträchtige Technologie-Themen-ETFs aufgenommen, um eine gewisse Diversifikation aufzubauen. Dabei halten wir es für wichtig, die Fundamentalanalyse der Indizes nicht zu vernachlässigen, um die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb des Sektors besser einschätzen zu können. Bei Indizes mit den großen „Big Tech“- Schwergewichten sehen wir aktuell noch eine solide Grundlage. Themen-ETFs wie „Cloud Computing“ oder „Artificial Intelligence“ sind derzeit hoch bewertet. Hier lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen.

Es gibt verschiedene ETFs mit Themenbezug. Was sind die Unterschiede zwischen Themen-ETFs wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Big Data oder Digital Security?

Mit unserer Megatrendlösung verfolgen wir das Ziel, innerhalb eines Megatrends, wie zum Beispiel Technologie, in zukunftsweisende Themen zu investieren, die sich untereinander diversifizieren. So setzt Cloud Computing auf Unternehmen, die IT-Ressourcen als Dienstleistung über Internet anbieten. Cloud-Unternehmen können in der Regel maßgeschneiderte Software-Lösungen oder Programmiermodelle als Dienstleistung bereitstellen.

Tipp: Hier findest du weitere spannende Themen-ETFs.

KI hingegen setzt auf die Förderung der Automatisierung und Effizienzsteigerung von betrieblichen Prozessen und Dienstleistungen. Das Thema Big Data berücksichtigt Unternehmen für die Speicherung von Daten, Softwareunternehmen für Datenanalyse, aber auch Nicht-Tech Unternehmen die Big Data nutzen, um Wettbewerbsvorteile zu generieren. Und Digital Security investiert in Unternehmen, die Produkte zum Schutz von Netzwerken und Computersystemen vor Diebstahl oder Beschädigung bzw. vor Missbrauch von vertraulichen, persönlichen bzw. betrieblichen Daten anbieten. Bei der Investition achten wir darauf inhaltlich möglichst klar zu selektieren und den Overlap zwischen den einzelnen Themen gering zu halten.

Welche Technologie-ETFs halten Sie derzeit für attraktiv bewertet?

Wenn man über Bewertungen spricht, denkt man i.d.R. zuerst an das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nach der „Tech-Rally“ der letzten Jahre erscheinen alle „Nicht-Technologie“-Themen auf den ersten Blick relativ günstig bewertet. Innerhalb des Technologie-Megatrends sind wir aktuell in fünf Themen investiert und nehmen eine zunehmende Differenzierung wahr.