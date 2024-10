Diese Themen-ETFs haben 2024 alle übertroffen

Setze nicht nur auf Themen-ETFs

Weshalb du bei aller Begeisterung für Erneuerbare Energien, E-Mobilität, E-Sports oder andere spannende Bereiche vorsichtig sein solltest, verdeutlicht eine Erhebung der Universität Ohio State. Die Studie zeigt, dass Themen-ETFs im Durchschnitt 30 Prozent Rendite in den ersten fünf Jahren einbüßen. Das liegt vor allem daran, dass die Portfolios erst dann auf den Markt kommen, wenn der größte Hype bereits gelaufen ist. Häufig läuft es nämlich so ab: Ein Thema boomt, dann machen sich ETF-Emittenten daran, diesen Bereich Anlegern zugänglich zu machen, schließlich lassen sich in der Rückschau tolle Zahlen und Grafiken für die Werbeprospekte produzieren. Doch was passiert, wenn die Party schon lange am Laufen ist? Richtig, wer zu spät kommt, bekommt wenig von der guten Stimmung mit, sondern darf die Scherben zusammenkehren. Dennoch gibt es Themen, die sehr gut laufen. Nachfolgend zeigen wir dir, welche Bereiche im bisherigen Jahresverlauf besonders geht funktioniert haben.

Platz 1: Krypto-ETPs (Bitcoin)

Wenn du den Bitcoin oder andere führende Kryptowährungen verfolgst, weißt du, wie viele Chancen, aber auch Risiken in einem solchen Investment stecken. Womöglich werden sich die Schwankungen mit weiterer Verbreitung reduzieren. Die Zulassung des Bitcoin-ETFs in den USA könnte hierbei einen Beitrag leisten. Auch die mögliche Wahl von Donald Trump, dem selbsternannten Bitcoin-Präsidenten, könnte Kryptowährungen Rückenwind geben. „Trump scheint zumindest aus Sicht der Performance-Sensitivität des Kryptomarktes der favorisierte Kandidat zu sein. Unsere Analysen zeigen, dass die Performance der Top 10 Kryptoassets darunter auch Ethereum positiv mit den Wettwahrscheinlichkeiten für Trump korreliert sind. Sprich eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit für Trump war bislang mit einer positiven Performance bei Kryptoassets assoziiert“, sagt André Dragosch, Leiter der Research-Abteilung bei Bitwise, dessen Arbeitgeber jüngst im Fokus stand: Denn zuletzt unterstrich die Übernahme der ETC Group durch den Krypto-Asset-Manager Bitwise, dass der (europäische) Markt interessant ist und sich Akteure in Stellung bringen. Auf Jahressicht steht Bitcoin-ETPs bei einem Plus von weit mehr als 120 Prozent.

Unsere Analyse ergibt, dass neben Bitcoin-Portfolios auch ETPs auf Ethereum oder Blockchain-ETFs überzeugen konnten. Speziell die Blockchain-Technologie verspricht Effizienzsteigerungen in der Wirtschaft. Dazu haben wir übrigens einen eigenen Artikel in der Extra-Magazin-Ausgabe 6/2024 für dich verfasst. Schau also gleich zum Shop oder zum Kiosk.

Platz 2: Rüstung

Geopolitische Krisen verdichten sich, zumindest aus westlicher Sicht. Zu nennen sind hier der Krieg in der Ukraine oder der Israel-Hamas-Krieg, der sich noch ausweiten könnte. Da das Kriegsgeschehen nur zwei Flugstunden von Deutschland aus entfernt ist, fahren die NATO-Staaten die Militärausgaben hoch. So wurden 2023 weltweit insgesamt 2.443 Milliarden US-Dollar für militärische Güter ausgegeben. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI schreibt, dies sei der höchste Wert, den es seit 1949 je gemessen habe. Deutschland lag 2023 auf dem siebten Platz weltweit mit Militärausgaben in Höhe von 66,8 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Jahr 2022 und ein Zuwachs von 48 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Die Liste führen die USA (916 Milliarden Dollar), China (296 Milliarden Dollar), Russland (109 Milliarden Dollar) und Indien (84 Milliarden Dollar) an. Das treibt die Aktienkurse von Rüstungskonzernen. Unsere Themen-ETF-Seite weist damit bei Rüstungs-ETFs ein Jahresplus von rund 47 Prozent aus.

Platz 3: Digitales Lernen

Das Anlagethema des digitalen Lernens bescherte Anlegern ebenfalls tolle Wertzuwächse. Doch es ist nicht leicht greifbar, zumal es nur einen ETF dazu gibt, und dieser beinhaltet auch Unternehmen, die nur sehr indirekt für das Anlagethema steht. Das kann bei sehr spezialisierten Themengattungen immer wieder passieren und muss auch nicht schlimm sein, doch es lässt sich eine gewisse Verwässerung feststellen. So ist etwa im einzigen Produkt dieser Gattung, im iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (WKN: A3C5LR), Apple mit sechs Prozent die größte Position.