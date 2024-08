Künstliche Intelligenz ja, aber Vorsicht vor KI-Washing

Droht uns ein KI-Washing

Wo sich der Erfolg tummelt, möchten viele ohne gültiges Ticket auf den Zug aufspringen. Damit sind wir bereits Mitten im KI-Washing. KI-Washing, auch bekannt als „KI-Schwindel“ oder „KI-Blendwerk“, beschreibe eine Marketingstrategie, bei der Unternehmen fälschlicherweise behaupten oder übertreiben, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen künstliche Intelligenz (KI) nutzen würden. „Ähnlich wie beim Greenwashing wird KI als Modewort missbraucht, um Kunden und Investoren anzulocken. Dabei werden die Fähigkeiten der KI übertrieben, irreführende Begriffe verwendet oder die tatsächliche Funktionsweise verschleiert“, sagt Richert.

Tipp: Anfang August kam es zu einem Rücksetzer an der Börse, gerade KI-Unternemen gaben nach. Erfahre, wie du dich verhalten solltest, wenn die Aktienkurse purzeln.

Eine Gefahr für Anleger?

Der KI-Etikettenschwindel kann durchaus eine Gefahr sein. „Unternehmen, die sich fälschlicherweise als KI-Innovatoren präsentieren, können durch übertriebene oder falsche Behauptungen kurzfristig höhere Bewertungen erzielen. Diese künstlich aufgeblähten Aktienkurse drohen zu fallen, sobald die Täuschung auffliegt“, so Richert. Darüber hinaus kann KI-Washing dazu führen, dass Anleger ihr Geld in Unternehmen investieren, die nicht über die versprochene KI-Technologie verfügen. Gerade Themen-ETFs bewegen sich immer im Spannungsfeld von relativ breiter Streuung und Vermeidung von Verwässerung. Das heißt: Wird das Thema großzügig interpretiert, erreicht man zwar eine breitere Streuung mit mehr Titeln, auf der anderen Seite verwässert man aber den Themen-ETF, da dann auch etliche Unternehmen enthalten sind, die nur am Rande etwas mit dem eigentlichen Anlagethema zu tun haben. Nutze also unsere Themen-ETF-Seite und vergleiche die einzelnen ETFs.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zur künstlichen Intelligenz an.

Können Behörden das KI-Washing eindämmen?

„Aufsichtsbehörden wie die SEC in den USA oder die Bafin in Deutschland spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen KI-Washing. Die SEC hat bereits angekündigt, verstärkt gegen irreführende Angaben von Unternehmen vorzugehen und fordert transparente Informationen sowie konkrete Beweise für KI-Behauptungen“, erklärt Richert.