Mit diesem ETF nachhaltig auf den Kommunikationssektor setzen

Das steckt hinter dem ETF zum Kommunikationssektor

Ein wesentlicher Unterschied zum Mutterindex besteht in der Gewichtung der beiden größten Unternehmen im Kommunikationssektor. Alphabet und Meta Platforms haben im herkömmlichen Index eine Gewichtung von rund 54 Prozent. Im ESG-Index sind es nur noch 46 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass der ETF eine etwas geringere Abhängigkeit von diesen beiden Unternehmen aufweist und somit etwas breiter diversifiziert ist.

Videospielmarkt erscheint attraktiv

Zu den Gewinnern zählen in diesem Zusammenhang Videospielunternehmen wie Nintendo, Electronic Arts oder Take Two, die im ESG-Index deutlich höher gewichtet sind. Die Unternehmen profitieren davon, dass ihre Erfolgstitel inzwischen immer länger gespielt werden. GTA V wurde vor zehn Jahren veröffentlicht und verkaufte sich allein in den letzten zwölf Monaten noch 20 Millionen Mal. Auch bei Nintendo erzielten viele Switch-Hits mehr als die Hälfte ihrer Verkäufe erst nach den ersten zwölf Monaten nach der Veröffentlichung. Beide Unternehmen arbeiten derzeit mit Switch 2 und GTA VI an Nachfolgern ihrer größten Verkaufsschlager, die für den nächsten Umsatzschub sorgen sollen.

Zwar lesen sich die Wachstumszahlen der Branche derzeit bescheiden, allerdings verarbeiten die Unternehmen noch die Umsatzsprünge aus der Phase der Corona-Lockdowns. Aktuell scheint die Qualität der Videospiele wieder stärker in den Fokus der Verbraucher zu rücken, nachdem in den letzten Jahren insbesondere der Markt für Mobile Games stark gewachsen ist. Das heißt, starke Franchises und Marken der Videospielhersteller werden noch wichtiger.