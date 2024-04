Mit diesem ETF in den Aufschwung der Reisebranche investieren?

Die Reisebranche kam durch Corona nahezu zum Erliegen. Doch die Urlaubslust ist längst zurück. Wir beleuchten die Erwartungen des Sektors.

Der im Juni 2021 aufgelegte HanETF The Travel UCITS ETF (WKN: A3CPGE) bietet Anlegern in Europa die Möglichkeit, von der weiteren Erholung der Reisebranche nach der Corona-Pandemie zu profitieren. Andre Voinea, Head of European Sales bei HanETF, kommentiert: Wir waren der Ansicht, dass auch Anleger in der EU von einer Anlagemöglichkeit in der Reisebranche profitieren könnten, die es bisher in Europa nicht gab.