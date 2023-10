Metaverse-ETFs: Schafft es Mark Zuckerberg im nächsten Anlauf?

Das Metaverse ist in den vergangenen Monaten weitgehend aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Dennoch bleibt die Branche spannend.

Lediglich die Vorstellung der Apple Vision Pro sorgte für ein kurzes Aufflackern des allgemeinen Interesses. Der Fokus in der Kommunikation auf künstliche Intelligenz spielt neben den Fortschritten im operativen Geschäft die zentrale Rolle für das Comeback der Meta-Aktie in diesem Jahr. Dennoch hält Mark Zuckerberg als Geschäftsführer des Unternehmens an seiner Vision des Metaverse fest. Zuletzt konnte er in einem Interview mit dem Youtuber Lex Fridman mit dem aktuellen Stand der Technik überzeugen.

Das Metaversum hat nach wie vor das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, miteinander kommunizieren, einkaufen und unsere Freizeit verbringen, zu revolutionieren. In vielen Anwendungen wären Virtual Reality und Augmented Reality schon heute von Vorteil, die heutigen Smartphones und Computer wirken oft limitierend. Allerdings sind die Brillen heute noch sehr teuer und die Hard- und Software scheint noch nicht wirklich ausgereift. Mehrere Unternehmen haben bereits mit ihren Produkten versucht, einen Hype auszulösen, aber immer war die Zeit noch nicht reif für die verschiedenen Formen der erweiterten Realität.

Auch wenn die nächste Gerätegeneration einen großen Technologiesprung verspricht, scheint die Massentauglichkeit und Verbreitung auf absehbare Zeit noch nicht greifbar. Für Investoren, die mit ihren Depots am Metaversum partizipieren wollen, sind daher in erster Linie Unternehmen interessant, die bereits heute an der Spitze der technologischen Innovation stehen und fundamental stabil sind. Für diese Unternehmen wäre die Verbreitung des Metaverse nur das Sahnehäubchen in ihrer operativen Entwicklung.