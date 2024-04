Kreislaufwirtschaft: Von der Notwendigkeit zu mehr Nachhaltigkeit profitieren

Ein ETF auf die Kreislaufwirtschaft

Der Grund für diese Diskrepanz liegt im exponentiellen Wachstum des Materialverbrauchs, der Umweltverschmutzung und der Abfallerzeugung. Zwischen 2016 und 2021 wird die Weltwirtschaft 582 Milliarden Tonnen Material verbrauchen, fast so viel wie die 740 Milliarden im gesamten 20. Jahrhundert. Mit dem Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF (WKN: A3D6H1) können Anleger vom Übergang zur Kreislaufwirtschaft profitieren und in Unternehmen investieren, die aktiv an der Lösung dieses Problems arbeiten.

Diese Unternehmen werden benötigt, um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele von Staaten und Klimaabkommen zu erreichen. Die Unternehmen im ETF verfolgen unterschiedliche Geschäftsmodelle, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Einige konzentrieren sich auf das Produktdesign, um Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit zu verbessern. Andere entwickeln innovative Technologien zur Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen. Wieder andere bieten Dienstleistungen wie Sharing-Plattformen oder Produkt-als-Service-Modelle an, bei denen der Zugang den Besitz ersetzt.

Exoten mit starken Geschäftszahlen

Die größten Sektoren laut Morningstar sind Industrie mit 37,0 Prozent, zyklischer Konsum mit 30,8 Prozent und Grundstoffe mit 13,2 Prozent. Damit ist der ETF durchaus von der internationalen Konjunkturentwicklung abhängig. Beim Blick auf die Top 10 fällt jedoch sofort auf, dass einige Unternehmen über starke Wettbewerbsvorteile verfügen. Diese Unternehmen dürften gliechzeitig in den wenigsten Depots deutscher Anleger zu finden sein.