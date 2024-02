Kosmetik-Riese Douglas steht vor dem Börsengang: So investierst du in die Branche

Bei Douglas laufen die Geschäfte rund

Völlig unbeeindruckt von der Pleitewelle scheint jedoch Douglas zu sein. Wer in jüngster Zeit einmal in einem der immer zahlreicher werdenden Läden war, spürt: Es läuft. Denn die Läden sind voll, egal an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit. Und tatsächlich verkündete Douglas zuletzt Rekordumsätze – im Geschäftsjahr 2022/2023 (September 22 bis Oktober 23) wuchs der Nettoumsatz um 12,1 Prozent auf über 4 Milliarden Euro. Bemerkenswert: Der Filialumsatz ist mit 13 Prozent deutlicher gestiegen, als das Online-Geschäft, welches einen Zuwachs von 10,3 Prozent verzeichnen konnte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Kosmetik-Imperium auch künftig auch Wachstum setzt und das Filialnetz weiter ausbauen möchte, sowohl in Deutschland als auch in weiteren Ländern Europas.

Tipp: Erfahre mehr über die Konsumgüterbranche. Hier findest du weitere spannende Themen-ETFs.

Und auch Nachhaltigkeit steht auf der Agenda ganz oben. „Im Rahmen einer neuen ESG-Strategie hat das Unternehmen drei Schwerpunkte definiert: Menschen, Umwelt und Produkte. Für jeden dieser Bereiche hat DOUGLAS konkrete Ziele festgelegt, die sich auf spezifische Themen wie Klimaschutz, Energie und Abfallmanagement konzentrieren“ steht dazu im Geschäftsbericht. Noch im ersten Quartal 2024 sollen dazu weitere Details und ein erster Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden.

Großes Börsen-Comeback von Douglas?

So rosig lief es nicht immer für Deutschlands größte Parfümerie. Und nun möchte das Unternehmen zurück an die Börse. Im Zuge der Wirtschaftskrise zog sich Douglas aus diversen Märkten zurück, 2013 folgte der Rückzug vom Börsenparkett. Ein erneuter Börsengang war für 2015 geplant, scheiterte jedoch. In den folgenden Jahren zog sich das Unternehmen aus weiteren Märkten zurück, auch in Deutschland wurden Filialen geschlossen. Gleichzeitig kündigte Douglas aber an, in Flagship-Stores und Filialen in vielversprechenden Märkten zu investieren. Von diesen Schwierigkeiten und dem Umsatzrückgang während der Coronakrise scheint man bei der Düsseldorfer Firma nun nichts mehr zu spüren – Rekordumsätze geben der aktuellen Strategie recht.