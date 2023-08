Jetzt steht Europas starke Konsumgüterbranche im Fokus der Investoren

Konsumgüterbranche für ETF-Anleger

Der SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (WKN: A1191N) enthält 39 europäische Unternehmen, die in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Haushaltswaren und Körperpflege tätig sind. Nestlé dominiert mit einer Gewichtung von 25,7 Prozent, gefolgt von Unilever mit 10,3 Prozent und L’Oréal mit 8,67 Prozent. Die Top 10 sind im ETF mit 75,6 Prozent gewichtet. Konzerne aus den Nicht-EU-Ländern Großbritannien und Schweiz geben mit einem Anteil von fast zwei Dritteln den Ton an.

Die großen Konzerne der Branche verfügen oft über starke Marken, die über Jahre aufgebaut wurden. Ihre Produkte genießen einen hohen Bekanntheitsgrad und das Vertrauen der Verbraucher, die dafür auch höhere Preise zahlen. Aufgrund ihrer Größe und Marktmacht können große Konzerne oft günstigere Einkaufspreise für Rohstoffe und Vorprodukte aushandeln. Sie können auch von Skaleneffekten profitieren, indem sie ihre Produkte in großen Mengen herstellen und vertreiben. Dadurch können sie ihre Kosten senken und wettbewerbsfähige Preise anbieten. Sie sind in der Lage, diese Preise auf gleicher Ebene mit den Einkäufern des Handels zu vereinbaren.

Reckitt Benckiser als Beispiel für die günstige Bewertung

Die Entwicklung der Reckitt Benckiser-Aktie war in den letzten fünf Jahren wenig erfreulich. Das Papier verlor an der Londoner Heimatbörse kumuliert 15 Prozent an Wert. Dabei verfügt das Unternehmen über starke Marken wie Finish, Durex, Sagrotan oder Calgon, die oft weltweit oder in ihren Märkten die Nummer eins oder zwei sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen der Branche stagnierte der Umsatz in diesem Zeitraum nicht, sondern wuchs auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch im ersten Halbjahr des laufenden Jahres zeigte sich die anhaltend positive Dynamik mit einem Umsatzwachstum von sechs Prozent.