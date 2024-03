Ist der First Trust Dow Jones International Internet ETF eine gute Investition?

Mehr über den First Trust ETF

Der US-Internetsektor wird von wenigen großen Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Apple dominiert. Diese Unternehmen haben eine marktbeherrschende Stellung und bestimmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen auch weite Teile des internationalen Marktes.

Außerhalb der USA ist die Internetbranche dagegen deutlich fragmentierter. In vielen Ländern sind lokale Unternehmen stark, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Märkte eingehen. Zudem ist in einigen Ländern die staatliche Regulierung und Kontrolle des Internets stärker ausgeprägt, was zu unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen führt.

China ist der bestimmende Faktor

Die zehn größten Positionen machen 57,55 Prozent des Gesamtportfolios aus. Mit Alibaba (10,50 Prozent), Shopify (9,85 Prozent) und Tencent (8,91 Prozent) an der Spitze wird die große Bedeutung Chinas im ETF direkt deutlich. Mit einer Gewichtung von 37,9 Prozent ist China das mit Abstand am höchsten gewichtete Land. Damit wird auch der Grund für die schwache Performance des ETF in den letzten Jahren deutlich. Gerade die beiden Schwergewichte Alibaba und Tencent litten unter den Eingriffen der Kommunistischen Partei. Der ETF eignet sich daher vor allem als Comeback-Wette auf den chinesischen Internetsektor.