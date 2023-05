Dax gegen Dow-Jones – wer gewinnt das Tauziehen?

Dow schlägt Dax um Längen

So erzielte zum Beispiel der kostengünstigste ETF auf das deutsche Börsenbarometer – also der Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) (WKN: DBX1DA) – lediglich im Jahr 2020 eine Outperformance von 2,8 Prozentpunkte, während in den anderen Jahren mit dem Pendant auf US-Blue-Chips, also der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (WKN: 628939), die Anlageergebnisse zwischen zwei und 18 Prozentpunkte besser ausgefallen waren. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Dax-ETF Dividenden reinvestiert (Performanceindex) und beim Dow-Jones-Index (Preisindex) ausgeschüttet wurden, erwies sich die US-Variante daher als signifikant renditeträchtiger. Dies kommt besonders gut durch die annualisierten Renditen zum Ausdruck. Auf Zehnjahressicht haben Anleger mit deutschen Standartwerten eine jährliche Rendite von immerhin 6,3 Prozent erzielt. Mit den US-Aktien konnten sie damit aber keineswegs mithalten, da diese im selben Betrachtungszeitraum nämlich auf eine Rendite von 11,9 Prozent p.a. kamen.

Diese Überlegenheit kommt besonders stark zum Ausdruck, wenn man die Kursschwankungsintensitäten (Volatilitäten) sowie die maximalen Drawdowns beider ETFs miteinander vergleicht. Beide Risikokennzahlen fallen bei der US-Variante niedriger und damit attraktiver als bei deutschen Blue Chips aus. Nach den Regeln der Kapitalmarktlehre muss eine Überrendite normalerweise mit einer erhöhten Volatilität „bezahlt“ werden. Bei unserem durchgeführten „ETF-Schönheitswettbewerb“ ist das genaue Gegenteil der Fall – der riskantere Dax-ETF rentiert schwächer als sein US-Konkurrent.

Potenzielle Gründe für die Überlegenheit

Über die genauen Ursachen der US-Outperformance kann nur gemutmaßt werden. Grundsätzlich kann man die USA zweifellos als weniger reglementiert und daher als weniger „bürokratiegebeutelt“ bezeichnen, als die hiesige Unternehmenslandschaft. Ob dies für das allgemeine Wohl der Bürger von Vorteil ist, dürfte auf einem anderen Blatt stehen. Mittlerweile hat der europäische „Regulierungswahn“ für deutsche Firmen ähnlich negative Folgen wie der landeseigene. Da in Deutschland die Investmentkultur nicht sonderlich stark ausgeprägt ist, hängt das Wohl und Wehe deutscher Aktien vor allem von ausländischem Kapital ab.