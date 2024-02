Globaler Infrastruktur-ETF: Die Pro- und Contra-Liste

Das Thema Infrastruktur ist verstärkt in den Fokus gerückt. Erfahre in diesem Beitrag, was für und was gegen die Branche spricht.

Infrastruktur ist wieder ein Thema – insbesondere nachdem Blackrock kürzlich die geplante Übernahme der Infrastruktur-Investmentgesellschaft Global Infrastructure Partners (GIP) bekannt gegeben hat. Angesichts hoher Staatsdefizite und eines Investitionsstaus in vielen Bereichen der Infrastruktur gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. In diesem Artikel werden die Vor- und Nachteile eines solchen Investments am Beispiel eines geeigneten ETF erläutert.

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF (WKN: A0LEW9) umfasst 251 weltweit führende Infrastrukturunternehmen, die in den Bereichen Energieversorgung, Transport, Kommunikation und sonstiger Infrastruktur tätig sind. Die Gesamtkostenquote ist mit 0,65 Prozent für einen passiven Ansatz recht hoch.

Die Gewichtung der Top 10 ist mit 35 Prozent relativ gering. Dagegen ist die Gewichtung Nordamerikas wie in vielen anderen ETFs mit rund 75 Prozent sehr hoch. Im Bereich Infrastruktur kommt Kanada durch seine Eisenbahnen und den Pipelinebetreiber Enbridge auf ein Gewicht von über 13 Prozent. Bei den Branchen dominieren die Versorger mit einem Anteil von 52 Prozent.