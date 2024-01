Erhöhte Chance auf steuerfreie Kursgewinne bei Xetra-Gold

Darauf sollten Gold-Investoren achten Erstens: So dürfen bspw. die realisierten Kursgewinne dieser Papiere – unabhängig von deren Höhe – steuerfrei vereinnahmt werden, falls zwischen Kauf und Verkauf mehr als zwölf Monate liegen. Zweitens: Bei kürzeren Haltezeiträumen müssen sämtliche Gewinne zum persönlichen Steuersatz versteuert werden, falls eine vordefinierte Freigrenze überschritten wird. Liegen die innerhalb eines Jahres erzielten Kursgewinne darunter, dürfen sie steuerfrei vereinnahmt werden. Im vergangenen Jahr lag diese bei 600 Euro und wurde für das neue Jahr auf 1.000 Euro angehoben. Wichtig zu wissen: Die Grenze gilt für die gesamte Palette an privaten Veräußerungsgeschäften. Sie schließt somit Verkäufe von Schmuck, Gemälden, Kryptowährungen, Oldtimer u.v.m. ein und kann daher relativ schnell überschritten werden. Tipp: Erfahre jetzt alles über das Investieren in Gold. Wer diese Regeln allerdings genau beachtet, kann unter Timingaspekten flexibler agieren und bei unerwartet starken Kurszuwächsen ohne (steuerbedingt) schlechtes Gewissen Gewinne mitnehmen – getreu dem Motto: Die nächste Einstiegschance kommt bestimmt. Wem es gelingt, diesen Steuervorteil regelmäßig zu nutzen, kann mit dieser Strategie innerhalb eines Jahrzehnts beträchtliche Vermögenszuwächse verbuchen. In diesem Zusammenhang bietet sich Geldanlegern zudem an, Jahr für Jahr via Dividendenzahlungen auch den Freibetrag für Kapitaleinkünfte möglichst komplett auszuschöpfen. Dieser wurde übrigens bereits im Jahr 2023 von 801 auf 1.000 Euro (Ledige) bzw. 1.602 auf 2.000 Euro (Verheiratete) erhöht.

Trader bevorzugen Xetra-Gold Steuerfreie Kursgewinne sind laut den jeweiligen Emittenten unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gesetzeslage sowohl bei Xetra-Gold als auch bei Euwax-Gold II möglich. Weil die erstgenannte Variante aber liquider gehandelt wird und der Spread zwischen An- und Verkaufskursen relativ niedrig ausfällt, böte sie bei kurzfristigen Engagements attraktivere Renditechancen. Euwax-Gold II bietet sich eher für langfristig orientierte Investoren an, die sich das hinterlegte Gold möglicherweise irgendwann einmal liefern lassen möchten. Bei diesem Papier fällt nämlich keine jährliche Wertpapiergebühr an und in 100-Gramm-Stückelungen könnte man sich sogar die Goldbarren kostenlos ausliefern lassen. Tipp: Auch die VL-Einkommensgrenze ist zum 1. Januar 2024 gestiegen. Schau dir gleich unseren Wissensbeitrag zum VL-Sparen an.