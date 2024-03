Dieser ETF profitiert von Europa-Aktien mit höherer Qualität

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt anhand verschiedener quantitativer Kriterien. Neben dem ROIC sind die Cashflow-Marge, die Stabilität der freien Cashflows und die Dividendenrendite von zentraler Bedeutung. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF und dem MSCI Europe Index besteht in der Anzahl der enthaltenen Positionen. Während der MSCI Europe mit 424 Unternehmen breit diversifiziert ist, setzt der Fidelity ETF auf eine konzentriertere Auswahl von 85 Titeln.

Ein Blick auf die Performance der beiden ETFs zeigt, dass sich der Fidelity ETF seit seiner Auflegung im Oktober 2017 dem MSCI Europe ETF knapp geschlagen geben muss. Lediglich auf Sicht von einem Jahr hat der Fidelity ETF leicht die Nase vorn, aber auf Sicht von drei und fünf Jahren muss er sich dem günstigeren Konkurrenten geschlagen geben. Seit Auflegung kommt der Fidelity-ETF auf ein kumuliertes Plus von 47 Prozent, während der MSCI Europe-ETF auf gut 52 Prozent kommt.

Auf Ebene der Branchengewichtung weisen der Fidelity ETF und der MSCI Europe ETF vergleichbare Verteilungen auf. Bei der Auswahl der einzelnen Unternehmen gibt es jedoch deutliche Unterschiede. Auffällig ist, dass Schwergewichte wie Shell, Astrazeneca, SAP und HSBC , die im MSCI Europe prominent vertreten sind, im Fidelity ETF gänzlich fehlen. Stattdessen finden sich Titel wie Siemens, Total, Air Liquide und BBVA unter den Top 10 des Fidelity ETF. Diese Unterschiede in der Zusammensetzung können zu Performanceunterschieden führen und unterstreichen den Qualitätsfokus des Fidelity-Produktes.

Damit investiert der ETF gezielt in wenige Qualitätsunternehmen, die die strengen Auswahlkriterien erfüllen. Zudem sind die Top-10-Positionen im Fidelity ETF mit 26,80 Prozent stärker gewichtet als im MSCI Europe mit 22,75 Prozent. Diese Konzentration auf die aussichtsreichsten Unternehmen kann einerseits zu einer überdurchschnittlichen Performance beitragen, birgt aber auch ein erhöhtes Klumpenrisiko.

Zusammengefasst bietet der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Anlegern die Möglichkeit, in eine konzentrierte Auswahl europäischer Qualitätsunternehmen zu investieren. Für den ETF sprechen langfristig die besseren Fundamentaldaten und die damit verbundene zu erwartende Outperformance in schwachen Börsenphasen im Vergleich zu einem ETF auf den MSCI Europe. Die fehlende historische Outperformance in Verbindung mit den höheren Gebühren sollten Anleger jedoch im Hinterkopf behalten.