Aktive ETFs: Die aktive Alternative zum MSCI World

Im Januar war die Aktienauswahl in 11 der 19 Sektoren positiv, die in der Sektorklassifizierung von JP Morgan aufgeführt sind. Im Februar waren es sogar 12 von 19 Sektoren. So trug beispielsweise Nvidia zur Outperformance im Januar und Februar bei, da die Aktie nach der Ankündigung des Unternehmens, neue Desktop-Grafikprozessoren auf den Markt zu bringen, sowie nach Fortschritten bei Komponenten und Software für künstliche Intelligenz stark zulegte. Während Nvidia, Microsoft oder Visa derzeit mit bis zu 0,5 Prozent gegenüber dem MSCI World übergewichtet sind, ist das Management in Unternehmen wie Tesla oder Broadcom deutlich untergewichtet.

Aktiver ETF als echte Alternative zum MSCI World

Zusammenfassend bietet der aktive ETF von JP Morgan Anlegern eine attraktive Kombination aus aktivem Management, wettbewerbsfähigen Kosten und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Er bietet eine ähnlich breite Diversifikation wie der MSCI World. Seine beeindruckende Performance-Historie qualifiziert ihn als echte Alternative zum beliebten Weltindex.

Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass es durch die aktive Aktienauswahl auch in Zukunft zu Phasen mit einer schwächeren Wertentwicklung kommen kann. Dann gilt es, Ruhe zu bewahren.