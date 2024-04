Der Hype um die Abnehmspritze: So investierst du in Biotechnologie

Biotechnologie ist ein entscheidender Bereich in der Medizin

Doch die Biotechnologie deckt weit mehr ab als die Forschung nach Impfstoffen und Medikamenten. Ein weiterer wichtiger Teil des Sektors ist etwa die Diagnostik. Biotech ermöglicht es Ärzten, Krankheiten früher zu erkennen und genauer zu diagnostizieren. Diese Tests umfassen unter anderem genetische Tests, Biomarker-Analysen und bildgebende Verfahren wie die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und die Magnetresonanztomographie (MRT).

Individuelle Heilung dank Biotech

Auch im Bereich der Genomik macht die Biotechnologie immer weiter Fortschritte. Dadurch können Medikamente und Therapien immer individueller auf die genetischen Merkmale einzelner Patientinnen und Patienten zugeschnitten werden und die Heilungschancen erhöhen. Nicht zuletzt spielt die Biotechnologie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Stammzelltherapien und regenerativen Medizinprodukten. Diese Ansätze haben das Potenzial, degenerative Krankheiten zu behandeln, Gewebe zu regenerieren und die Heilung von Verletzungen zu beschleunigen, indem sie die natürlichen Heilungsmechanismen des Körpers nutzen.

Hype um die Abnehmspritze reißt nicht ab

Seit vergangenem Jahr ist die Branche wieder in aller Munde. Nachdem bekannt wurde, dass das Diabetes-Medikament Ozempic auch bei der Abnahme hilft, entstand ein regelrechter Run auf die Spritze. In einer Zeit, in der viele Medikamente in Deutschland kaum noch oder nur noch schwer zu bekommen waren, sorgte das für Diabetiker für ernsthafte Probleme. Denn auch, wenn die sogenannte Abnehmspritze zu diesem Zweck nicht verschrieben wird, kann sie ganz regulär gekauft werden.

Nun arbeiten mehrere Unternehmen an einer Abnehmspritze. Vom dänischen Unternehmen Novo Nordisk, das auch Ozempic herstellt, gibt es das Medikament Wegovy, das in immer mehr Ländern den Weg in die Apotheken findet. In Deutschland kann man die Spritze seit Juli 2023 bekommen. Ursprünglich war auch Wegovy ein Medikament zur Diabetesbehandlung, die das Kerngeschäft von Novo Nordisk bildet. Inzwischen wird das Medikament zur Behandlung von Übergewicht verwendet. Wegovy soll den Appetit zügeln und für ein erhöhtes Sättigungsgefühl nach dem Essen sorgen. Einmal wöchentlich müssen Abnehmwillige sich die Spritze selbst injizieren.