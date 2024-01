Das Ende der Verbrennermotoren: So investierst du in E-Mobilität

Autohersteller stecken mitten in der Umstellung auf E-Mobilität

Auch andere Autohersteller stecken bereits tief in der Umstellung. Audi etwa möchte ab 2026 nur noch vollelektrische Autos entwickeln, auch für Hybride bedeutet das das Aus. Der letzte produzierte Verbrenner soll das Nachfolgemodell des Q5 sein, er kommt 2026 auf den Markt und soll bis 2033 laufen. Danach ist für Audi-Verbrenner in Deutschland Schluss. Wie BMW auch möchte der Hersteller jedoch im Ausland auch weiterhin Benziner und Dieselmotoren produzieren – in dem Fall in China.

Opel plant ab 2028 die reine E-Mobilität, VW ist zumindest in Norwegen bereits ab diesem Jahr vollelektrisch unterwegs und möchte ab kommendem Jahr schon Weltmarktführer in Sachen E-Mobility sein. Deshalb tüftelt das Unternehmen derzeit auch an einem besonders günstigen E-Auto, welches in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll – es soll um die 20.000 Euro kosten.

Elektroautos sollen günstiger werden

Ein relativ preisgünstiges E-Auto hat Citroën jetzt schon im Sortiment. Der elektrische Citroën ë-C3 ist für 23.300 Euro zu haben. 2028 soll es beim Franzosen eine Verbrenner mehr geben. Renault hingegen möchte vorerst zweigleisig fahren. Im November 2023 gründete das Unternehmen die Tochter Ampere, eine reine Elektromarke. Damit sollen E-Autos bis spätestens 2028 preislich auf dem Niveau von Verbrennern angekommen sein, bis 2031 soll es sieben Elektroautos im Sortiment geben. Mit der rumänischen Tochter Dacia hingegen sollen so lange wie möglich günstige Verbrenner produziert werden – also bis 2035. Mit dem Spring Electric gibt es aber auch von Dacia bereits ein E-Auto.