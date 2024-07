Ein Elektromobilität-ETFs ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die im Bereich Elektromobilität tätig sind, und Anlegern eine einfache Möglichkeit bietet, am Wachstum und an der Wertentwicklung dieses Sektors teilzuhaben. Zu den bekanntesten Unternehmen in diesem Segment gehören Tesla, BYD und NVIDIA, das leistungsstarke Prozessoren für autonome Fahrzeuge liefert.