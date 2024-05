E-Autos: Keine Panik trotz US-Zölle gegen chinesische Hersteller

Da es mittlerweile so rar geworden ist, beginnen wir mit aus Anlegersicht erfreulichen Entwicklungen aus Deutschland. „Die gute Nachricht ist: Die Elektromobilität ist weiter auf einem guten Weg in Deutschland. Insbesondere der Ausbau des öffentlichen Ladeangebots geht mit großen Schritten voran: Im vergangenen Jahr konnten die Rekordwerte von 2022 sowohl bei der Anzahl als auch bei der Leistung sogar übertroffen werden. Die Branche baut trotz der geringen Belegung beherzt weiter aus“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Das Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2030 rund 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren zu sehen. Allein im Jahr 2023 stieg laut dem BDEW die Zahl der Ladepunkte um fast 40 Prozent auf 118.163.

Beginnen wir mit dem ersten Grund. In einer globalvernetzten Wirtschaftsordnung haben Strafzölle oder sogar Sanktionen zwar eine gewisse Wirkung, diese ist aber meist weniger dramatisch als landläufig angenommen wird. Das zeigt das jüngste Beispiel Russlands recht gut. So kletterte die russische Wirtschaft im Jahr 2023 um 3,6 Prozent. Und selbst im Jahr 2022 als westliche Länder Sanktionen gegen Russland erhoben hatten, sank die russische Wirtschaftsleistung lediglich um 1,2 Prozent. Mit den beiden bevölkerungsmäßig größten Ländern der Welt China und Indien hat Russland starke Abnehmer ihres Öls.

Oder sehen wir uns der Brexit an. Auch hier konnte sich die Politik und Wirtschaft relativ schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen. Nach dem kurzfristigen Brexit-Einbruch kletterte die britische Wirtschaft 2021 so stark wie seit 80 nicht mehr. Das Vereinigte Königreich wird in den nächsten 15 Jahren Europas leistungsstärkste große Volkswirtschaft sein, den Abstand zu Deutschland verringern und seinen Vorsprung vor Frankreich ausbauen, so lautet die Prognose des Centre for Economics and Business Research (CEBR). Laut Pushpin Singh, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei CEBR, seien die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union „entweder übertrieben oder noch nicht ausreichend erforscht.

Was hat das alles mit den US-Strafzöllen auf chinesische E-Autos zu tun?

Ganz einfach: Wir wollen dir damit zeigen: Diese Maßnahme fallen für dich als (thematischer) Anleger wohl weniger dramatisch aus als befürchtet. China wird weiterhin Kostenvorteile in der Produktion haben und hat mit Europa und dem gesamten asiatischen Raum genug Wachstumspotential. Ganz langfristig betrachtet könnten sich die Amerikaner vielleicht sogar ins eigene Fleisch schneiden, den Konkurrenz belebt das Geschäft bzw. die Innovation.

E-Mobilitäts-ETFs passen sich an

Das zweite Argument lautet: ETFs sind dynamisch. Selbst, wenn es chinesische E-Auto-Hersteller kurz- oder sogar langfristig schwerer haben, würden sich entsprechende Themen-ETFs anpassen. „Sollte sich die restriktive Handelspolitik in den USA fortsetzen und auch in europäischen Staaten Nachahmer finden, könnten davon amerikanische Fahrzeugproduzenten, aber auch jene aus Europa, Südkorea und Japan profitieren“, so Bhushan. Im schlimmsten Fall sinkt eben einfach nur der China-Anteil im ETF und USA und Europa nehmen ein höheres Gewicht ein.