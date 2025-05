Zollstreit: Die Märkte erholen sich, aber wichtige Fragen bleiben ungeklärt

Die Folgen im Zollstreit sind unklar

Obwohl sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt – USA und China – im Zollkonflikt aufeinander zubewegen, so sind die eingeführten Zölle immer noch deutlich höher als zuvor, bleiben noch wichtige Fragen offen, etwa, wie hoch das Ausmaß des Schadens wirklich ist. Jüngst haben sich beide Parteien in Genf angenähert. Als ersten Schritt haben die USA angekündigt, die zusätzlichen Zölle auf Waren aus China, einschließlich solcher aus Hongkong und Macau, um 24 Prozentpunkte für zunächst 90 Tage auszusetzen. Diese Maßnahme betrifft die in einem Erlass von US-Präsident Donald Trump Anfang April festgelegten zusätzlichen Abgaben. Ein Grundsatzzoll von zehn Prozent bleibt jedoch bestehen. Darüber hinaus sollen die zuletzt im vergangenen April eingeführten Zollerhöhungen vollständig zurückgenommen werden.

Schwankungen können erstmal bleiben

Die weltweiten Börsen honorierten die Beschwichtigung prompt mit Kursanstiegen. Wie geht es weiter? „In den nächsten zwei Monaten wird eine Menge harter Daten zeigen, ob der Einbruch in einigen Komponenten der jüngsten Umfragen übertrieben war. Es könnte ein Tauziehen geben zwischen den Vorankündigungen von nachhaltigeren und umfassenderen Handelsvereinbarungen, die näher an der ursprünglichen Ausgangssituation liegen, einerseits, und harten Daten, die auf eine rapide Verschlechterung der Binnennachfrage in den USA und der Exportdynamik in China hindeuten werden, andererseits. Wenn letztere zuerst veröffentlicht werden, sollten die Märkte eine weitere Runde mit großer Volatilität erleben.“

Tipp: Regelmäßiges Sparen schützt in Zeiten hoher Volatilität. Schau dir gleich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an.

Was tun, bei erneuten Schwankungen?

Die vergangenen Wochen haben erneut gezeigt, wie wichtig es ist, nicht gleich die die Flinte ins Korn zu werfen. Die globalen Börsen haben sich zu einem Gutteil bereits erholt. Sollte es erneut zu Turbulenzen kommen, gilt er einmal mehr ruhig zu bleiben. Wer einen ETF-Sparplan hat, kann besonders entspannt bleiben, denn durch die unterschiedlichen Kaufzeitpunkte stellt sich am Ende ein gemäßigter Durchschnittskurs ein. Lies dir in diesem Zusammenhang gleich unseren Wissensbeitrag zum Cost-Average-Effekt durch.