Cannabis-Legalisierung: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment?

Auch der Eigenanbau wird teilweise legal – bis zu drei Pflanzen sollen Konsumenten besitzen dürfen. Außerdem wird Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen.

Jetzt investieren?

Ab wann man in Deutschland legal kiffen darf, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Zunächst muss der Bundestag nach der Sommerpause das Gesetz offiziell beschließen und der Bundesrat zustimmen. Karl Lauterbach geht davon aus, dass das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten wird. Zusätzlich ist ein weiteres Gesetz in Planung, welches den Verkauf von Cannabis in Geschäften regeln soll.

Was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger, die gern in Cannabis investieren möchten? Bislang ist der große Erfolg von Cannabis-Aktien und -ETFs in Deutschland ausgeblieben. Zu unsicher war die Situation. Das könnte sich nun ändern.

Eine Legalisierung könnte bei entsprechenden Unternehmen zu Umsatzwachstum führen und sich somit auch positiv auf die Aktienkurse auswirken. Jedoch besteht im Zuge der Legalisierung auch die Gefahr eines stärkeren Wettbewerbs, in dem sowohl bereits etablierte als auch neue Unternehmen um ihre Stellung kämpfen, was zu einem Preisverfall und fallenden Kursen führen könnte.

Interessierte sollten auf ETFs setzen

Wer investieren möchte, sollte daher auf einen ETF setzen – und den Anteil im Portfolio zumindest vorerst nicht zu hoch ansetzen. Eine Möglichkeit bietet der Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (WKN: A2PX6U). Mit dem ETF partizipieren Anlegerinnen und Anleger am Wachstumspotenzial von Unternehmen, die an der Entwicklung neuartiger Medikamente mit Wirkstoffen der Cannabispflanze arbeiten. Er repliziert den Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences Index mit Unternehmen, die im Bereich wegweisender Cannabinoid-basierter Arzneimittel und Wellnessprodukte – vorwiegend in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Südamerika und Naher Osten – exponiert sind.