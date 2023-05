Banken-ETFs – mehr Risiken als Chancen im Bankensektor?

Wie steht der Bankensektor da?

Ein Einschätzen der Risiken im Bankensektor stellt sich derzeit aus folgenden Gründen extrem schwierig dar. Erstens: Niemand weiß, ob oder wo der nächste Bankansturm stattfinden könnte, schließlich sind Ängste und Panik noch unvorhersehbarer als die ganz normalen Geschäftsrisiken. Zweitens: Aktuell fliehen viele US-Bankkunden vor allem in die Arme von Großbanken wie JPMorgan und Bank of America, die man als vermeintlich stabiler einschätzt und ihnen den Status „too big to fail“ einräumt. Da diese Banken aber als große Player im Investmentbanking gelten, kann man deren Bilanzen als „black box“ mit unsichtbaren Risiken bezeichnen. Drittens: Einen landesweiten Run auf Banken könnte selbst die USA höchstwahrscheinlich nicht bewerkstelligen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Konflikt über die Schuldenobergrenze immer noch nicht gelöst ist.

Besonders riskante Banken sollte man unbedingt meiden. Mit Credit Default Swaps (CDS) können Privatanleger das gegenwärtige Ausfallrisiko eines Finanzinstituts besser einschätzen, allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Momentaufnahme. Da wir seit Jahrzehnten das größte geldpolitische Experiment aller Zeiten erleben, kann man auch mit Blick auf die Bonität von Banken gegenwärtig ein hohes Maß an Volatilität ausmachen. Soll heißen: Vermeintlich gesunde Banken können relativ schnell erkranken und deshalb von Kunden und Anlegern mit Nichtachtung bestraft werden.

Einzelinvestments sind hochriskant

Um ein besseres Gefühl für die Bonität deutscher Geschäftsbanken zu bekommen, sollte man unter anderem den CDS-Wert für die Bundesrepublik (13,4 Punkte) mit den Pendants der Commerzbank (91,0 Punkte) oder der Deutschen Bank (139,3 Punkte) vergleichen. Insbesondere der Branchenprimus Deutsche Bank kommt fast auf den zehnfachen Wert.