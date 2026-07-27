Zu viel KI im S&P 500? So reduzierst du das Klumpenrisiko

Der S&P 500 wird immer stärker von KI- und Tech-Giganten dominiert. Dieser ETF kann das Klumpenrisiko deutlich reduzieren.

Für viele Anleger ist ein ETF auf den S&P 500 die erste Wahl, wenn es um ein breit diversifiziertes Investment in den US-Aktienmarkt geht. Doch die Zusammensetzung des Index hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

Eine aktuelle Analyse von Flossbach von Storch zeigt: Rund 45 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 stehen inzwischen direkt oder indirekt mit dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) in Verbindung. Verantwortlich dafür sind vor allem die großen Technologiekonzerne wie Nvidia (WKN: 918422) , Microsoft (WKN: 870747), Apple (WKN: 865985), Alphabet (WKN: A14Y6F), Amazon (WKN: 906866) und Meta (WKN: A1JWVX), deren Börsenwerte zuletzt massiv gestiegen sind. Auch Börsenneuling SpaceX könnte in den kommenden Jahren noch einen erheblichen Beitrag beisteuern.