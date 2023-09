Warum viele Anleger Dividenden-ETFs überbewerten

Die Nachteile von Dividenden

Es gibt also Grund zu der Annahme, dass viele Anleger die Bedeutung und Sicherheit von Dividenden und die Qualität der Dividendenzahler überschätzen. Es gibt noch weitere Aspekte, die hohe Dividendenrenditen trügerisch erscheinen lassen.

Vielen Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, fehlen diese Mittel, um in Wachstum zu investieren. Langfristig sind es aber gerade diese Investitionen in Sachanlagen sowie in Forschung und Entwicklung, die den Unternehmen Vorteile gegenüber ihren Konkurrenten verschaffen. Der Zinseszinseffekt dieser Kapitalallokation ist das Erfolgsgeheimnis vieler Unternehmen wie Berkshire Hathaway, Apple oder Alphabet, denen es mit guten Investitionsentscheidungen gelungen ist, zu expandieren und ihr Geschäft außerordentlich auszubauen. Diese Geschäftsmodelle erwirtschaften so hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital, dass andere Anlageformen zwangsläufig weniger rentabel sind. Langfristig spiegeln sich diese Renditen auch in den Aktienkursen wider.

Ein weiteres Problem der Dividenden ist die Erwartung vieler Investoren, dass diese jährlich steigen müssen. Die Vorstände stehen daher unter Druck, dieses Dividendenwachstum jedes Jahr zu liefern und handeln dabei nicht immer im besten Interesse des Unternehmens. Für die meisten Unternehmen sind Aktienrückkäufe die bessere Alternative. Durch die Reduzierung der Aktienanzahl steigt der Wert der verbleibenden Aktien. Anders als bei einer Dividende haben Anleger auch nicht das Problem der Besteuerung, die bei einer Reinvestition den Wert schmälert. Mit dem Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (WKN: A114UD) können Anleger in Unternehmen investieren, die auf Grundlage einer soliden Unternehmensfinanzierung Aktienrückkaufprogramme durchführen.