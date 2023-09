Warum die dritte Welle der Inflation jetzt die Aktienkurse klettern lassen könnte

Hohe Inflation lässt Zentralbanken nicht kalt

Zwar erhöht die auf dem hohen Niveau verharrende Inflationsrate die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken noch weiterhin an der Zinsschraube drehen. „Die Zinssenkungsrunde ist damit erst einmal verschoben“, sagt Beil. Und auch die Rezessionsgefahr ist nicht gebannt. Noch immer sind die Zinsstrukturkurven invers, was über die Jahrzehnte einen sicheren Indikator für eine kommende Rezession darstellte.

„Dazu kommen die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt, die dortige allgemeine Wachstumsschwäche und natürlich all die anderen Risikofaktoren, die noch nicht abgeräumt sind“, sagt Beil. „Vom Krieg in der Ukraine, den Putschen in Westafrika oder auch den immer noch steigenden Rohstoffpreisen einmal ganz abgesehen.“ Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist also immer noch hoch – und trotzdem steigen die Aktienkurse.

Während alle diese Risikofaktoren eingepreist sind, bleibt doch die Frage nach den Folgen der Inflation offen. „Hier geht es um die Form der Inflation, die sich im Laufe der Zeit tatsächlich geändert hat“, sagt Beil. „Zu Beginn des jetzigen Inflationsschubs waren es die Energiepreise gekoppelt mit dem Zusammenbruch der Lieferketten, alles ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.“