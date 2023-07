Vier ETFs für ein Portfolio – funktioniert das wirklich?

Auch zeigte sich das Portfolio deutlich besser in Erholungsphasen. Während der S&P 500 nach der Finanzkrise fast 3,5 Jahre brauchte, bis er wieder auf dem Vorkrisenniveau stand, dauerte dies beim Permanent Portfolio nur knapp elf Monate. Nur 2022 ging das Konzept nicht richtig auf, denn dort lag der Verlust bei über 11 Prozent, während in den 20 Jahren zuvor der maximale Jahresverlust noch bei 5,5 Prozent gelegen hat.

Das Zauberwort für Browne ist die Korrelation, also die Schwankung der einen Assetklasse zur anderen. Wenn die Aktienmärkte schwächeln, wie zum Beispiel 2002, als der US-Aktienmarkt einen Verlust von 22,2 Prozent verbuchte, stieg der Goldpreis um 25,6 Prozent an und sorgte dafür, dass das Permanent Portfolio mit fünf Prozent abschließen konnte.

Wenn ein Anleger Resilienz in der Geldanlage wichtiger ist als langfristig maximale Rendite, dem bietet das Permanent Portfolio von Harry Browne eine einfache und kostengünstige Möglichkeit das Kapital selbst durch die schwierigen Zeiten zu manövrieren. Einmal im Jahr passet man die Gewichtung wieder auf jeweils 25 Prozent an, so dass das Portfolio für alle möglichen Konjunkturzyklen vorbereitet ist und das Zusammenspiel von Volatilität und Korrelation optimal genutzt werden kann.

Ein Beispiel für eine US-Dollar dominierte Strategie sieht wie folgt aus:

ETF-Name TER iShares Core S & P 500 0,07% iShares USD Treasury Bond 0-1yr 0,07% iShares € Govt Bond 15-30 yr 0,15% Xetra-Gold - Quelle: extraETF.com

In diesem Fall hätte der Investor im Zeitraum von einem Jahr ein Minus von minus 2,07 Prozent erzielt.

Über den Autor: Marc Gabriel

Marc Gabriel, CIIA, CESGA und Kundendirektor, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve