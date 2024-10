Trump-Umfragen treiben den Bitcoin und eine Aktie besonders

Die Buchmacher sehen Donald Trump im Kampf um das Weiße Haus vorn. Das beschert dem Bitcoin einen Höhenflug und treibt eine Aktie an.

Die landesweiten Umfragewerte lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die US-Präsidentschaft vermuten. Doch das Analyseportal Polymarket sieht Trump klar in Führung. Demnach liegt die Siegeswahrscheinlichkeit für ihn wenige Tage vor der Wahl bei 66,3 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Buchmachern. So zahlt etwa der Wettanbieter Bet-at-home für einen Wahlsieg Trumps bei zehn Euro Einsatz 15 Euro aus. Bei Kamala Harris (Demokraten) läge die Auszahlung bei 23,50 Euro. Buchmacher dürften ein recht rationaler Gradmesser sein, denn sie gehen nach Daten und Wahrscheinlichkeiten – es ist schließlich viel Geld im Spiel.

Der Grund für diese Quoten – und sie sind bei etlichen Anbietern in dieser Größenordnung – ist Wahlmännersystem zu suchen und hier wiederum in den Swing States zu finden. Damit sind die Bundesstaaten gemeint, die noch keine klare Tendenz haben. Hier liegt Trump mehrheitlich vorne. Allerdings dürfte es am Ende sehr stark um den umkämpften Bundesstaat Pennsylvania gehen, der mit 19 Wahlleuten die meisten innerhalb des Swing States beisteuert. „Trump scheint zumindest aus Sicht der Performance-Sensitivität des Kryptomarktes der favorisierte Kandidat zu sein“, sagt André Dragosch, Leiter der Research-Abteilung bei Bitwise. Wer also dem Wahlausgang besonders entgegenfiebert, sind die Bitcoin-Fans. Und mit steigender Wahrscheinlichkeit auf einen Trump-Sieg ging in den vergangenen Wochen auch der Bitcoinkurs nach oben.