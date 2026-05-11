Trendwende: Warum Value- und Dividendenaktien jetzt vor dem Comeback stehen

Value- und Dividendenaktien im Mittelpunkt

Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sehen derzeit Value- und Dividendenaktien im Fokus. „Interessanterweise scheint das Value-Segment, also Aktien mit niedrigeren Bewertungen, ebenso wie Titel mit hoher Dividendenrendite, weniger stark von den Risiken betroffen zu sein. Es spricht einiges dafür, dass dividendenstarke und Value-Aktien, die jahrelang im Schatten der Wachstumsaktien standen, nun ein Comeback starten“, erklärt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.

Technologie-Boom verliert an Strahlkraft

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die wachsende Skepsis gegenüber den großen Technologiekonzernen. Zwar dominierte der Sektor über Jahre hinweg die Märkte, doch die Dynamik lässt nach. „Die größten Aktien sind nicht mehr die besten. Trotz hervorragenden Gewinnwachstums steigt die Skepsis der Investoren, dass die gewaltigen Summen der bereits getätigten und geplanten KI-Investitionen sich zukünftig auch rentieren werden“, stellt Galler fest. Gleichzeitig verschlingt der Wettlauf um die leistungsfähigsten KI-Infrastrukturen enorme Summen. „Entsprechend weniger bleibt für die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen übrig. Und auch wenn sich Halbleiterhersteller einer gewaltigen Nachfrage nach ihren Chips erfreuen, sind auch sie Gefangene des Investitionsbooms, sollten sich die finanziellen Versprechungen der KI-Revolution nicht erfüllen“, führt Galler aus.

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Value-Sektoren profitieren von neuen Rahmenbedingungen

Parallel dazu rücken klassische Value-Sektoren stärker in den Fokus. Staatliche Investitionen in Infrastruktur, steigende Verteidigungsausgaben und strukturelle Trends in Energie und Industrie sorgen für neue Impulse. „Von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und steigendem Ölpreis profitiert ein weiterer klassischer Value-Sektor: Energie“, so Galler. Auch das Zinsumfeld spielt eine wichtige Rolle: „Der immer größer werdende Finanzierungsbedarf der Staaten lässt die Anleihenrenditen steigen oder hält sie auf erhöhtem Niveau. Gleichzeitig lassen expansive staatliche Nachfrage, Technologieinvestitionen und zunehmende Ressourcenknappheit zukünftig eine moderat höhere Inflation erwarten“, sagt Galler.

Bewertungsarithmetik als entscheidender Faktor

Neben makroökonomischen Trends spricht auch die Bewertungslogik für Value- und Dividendenstrategien. „Bei höheren Zinsen und Kapital­kosten fällt der Barwert eines Wachstumsunternehmens, dessen wirtschaftlicher Erfolg weit in der Zukunft liegt, durch die höhere Abzinsung sehr viel stärker als bei einem Unternehmen, das schon heute über hohe Erträge verfügt“, erklärt Galler. Für Anleger bedeutet das: Unternehmen mit stabilen Cashflows und attraktiven Dividenden gewinnen in einem solchen Umfeld an relativer Stärke.

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Risikostreuung rückt in den Vordergrund

Ein weiterer Aspekt ist die Diversifikation. Die starke Konzentration im Growth-Segment erhöht die Risiken, während Value- und Dividendenindizes breiter aufgestellt sind. „Sollte der Technologieboom platzen, dürfte sich das Dividenden- und Value-Segment deutlich stabiler entwickeln als Wachstumsaktien“, fasst Galler zusammen. Für Privatanleger wird es damit umso wichtiger, das Portfolio ausgewogen auszurichten.

Value und Dividenden gezielt umsetzen

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Gerade in Zeiten einer Sektorrotation ist Transparenz entscheidend. Der extraETF Portfolio Tracker hilft Privatanlegern dabei, ihre Investments zentral zu überwachen, die Gewichtung von Value- und Dividendenstrategien zu analysieren und potenzielle Klumpenrisiken frühzeitig zu erkennen. So lassen sich Portfolios gezielt anpassen und neue Marktchancen strukturiert nutzen.

Fazit: Strategiewechsel mit Chancen

Die Zeichen stehen auf Veränderung. Vieles deutet darauf hin, dass Value- und Dividendenaktien vor einer Phase relativer Stärke stehen. Für langfristig orientierte Anleger kann es sich daher lohnen, diese Segmente wieder stärker in den Fokus zu rücken und das eigene Portfolio entsprechend auszubalancieren.