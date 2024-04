So zahlst du keine Steuern auf Gewinne aus Krypto-ETPs

In Deutschland werden wir wohl noch eine Weile warten müssen, bis wir ETFs zu Kryptowährungen kaufen können. Die Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) fährt hier einen strengeren Kurs als die Kollegen in Amerika. So schlimm ist das aber nicht, denn Krypto-ETPs erfüllen einen ähnlichen Zweck. „Der Wert eines Bitcoin-ETP entspricht ziemlich genau dem aktuellen realen Bitcoin-Kurs. ETPs bieten zusätzlich den Vorteil, dass sie an regulierten Börsen gehandelt werden und somit eine gewisse Sicherheit und Einfachheit im Handel gewährleisten“, sagt Richert.

Es vereinfache den Zugang zu Krypto-Märkten, da keine Krypto-Wallets oder der direkte Handel auf Krypto-Börsen notwendig sein. „Zudem profitieren Anleger von der Regulierung und Überwachung der Finanzmärkte. Bei der Auswahl von Krypto-ETPs sollten Anleger jedoch genau hinschauen. Wichtig ist unter anderem die Gebührenstruktur, die Liquidität des Produkts sowie die Reputation des Anbieters“, so Richert. Apropos Anbieter: Dieser ist auch in steuerlicher Hinsicht relevant.

Keine Steuern auf Krypto-ETPs

Wichtig: Krypto-ETPs sind nach einem Jahr steuerfrei, wenn eine gewisse Struktur vorhanden ist. Das Zauberwort lautet: Auslieferungsoption. Doch der Reihe. Steuerlich werden physisch hinterlegte Krypto-ETPs wie Direktinvestments in Kryptowährungen behandelt. Voraussetzung ist, dass eine Auslieferungsoption besteht ­– was nicht bei allen Krypto-ETPs der Fall ist. Das gilt etwa für Produkte der Emittenten ETC Group, Deutsche Digital Assets, Vaneck, 21 Shares und Coinshares. Grundlage ist ein Schreiben des Bundesfinanzministerium vom Mai 2022. Wenn du also einen entsprechenden Krypto-ETP hast, kannst du diesen nach einem Jahr bis zu einem Gewinn von 1.000 Euro steuerfrei verkaufen.

Gleich den Freistellungsauftrag einrichten

Bei Krypto-ETPs wird die Steuer direkt von der Bank einbehalten und automatisch an den Fiskus abgeführt. Das kannst du aber verhindern – zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn durch Erteilung eines Freistellungsauftrags (maximal 1.000 Euro für Ledige und 2.000 Euro für Verheiratete) kann die direkte Abführung der Steuer vermieden bzw. reduziert werden.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Krypto-ETPs.

Übrigens: Bison weitet das Sortiment aus

