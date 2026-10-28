Bison Krypto-Broker im Test
In diesem Testbericht haben wir das Bison Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Bison Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bison mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.
Bison Krypto-Angebot
Mit dem Bison Depot können über 70 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 0,01 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|68
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|0,01 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay
|Sparplan
|Auszahlplan
Bison Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über das Bison Depot ist kostenlos. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen liegt bei ca. 1,25 Prozent. Die Kosten für einen Sparplan betragen ebenfalls ca. 1,25 Prozent. Die Depotführung ist beim Bison Depot kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|0,01 €
|Handelskosten
|0,00 €
|Spread
|ca. 1,25 %
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|ca. 1,25 %
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|0,00 €
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
Bison Krypto-Service
Das Bison Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt durch den Anbieter Blocknox GmbH mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Bison Depot Kundenservice steht für Fragen per E-Mail und Kontaktformular zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|AG
|Marktstart
|2019
|Lizenz
|Eigenhandelslizenz
|Partnerbank
|Solaris SE, Deutsche Bank AG
|Verwahrung
|Blocknox GmbH
|Serverstandort
|Deutschland
„Ein gutes Angebot zur Krypto-Geldanlage“
Bison ist die Kryptowährungs-App bzw. Desktop-Handelsplattform der Börse Stuttgart und weckt somit direkt Vertrauen. Auch die Möglichkeit, einen Sparplan zu führen, ist erfreulich. Aktuell sind über 70 Kryptowährungen handelbar, dazu zählen die bekanntesten und beliebtesten. Die Coins kannst du dir auch auszahlen lassen. Auch die günstigen Kosten machen Bison zu einer empfehlenswerten Anwendung. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note SEHR GUT im Test.
Bison Krypto-Depot Vergleich
Vergleiche das Bison Krypto-Depot mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 28.10.2026
Über Bison
Bison ist die Kryptohandels-App bzw. Desktop-Handelsplattform der Börse Stuttgart und somit die erste App zum Handel mit Kryptowährungen, hinter der eine traditionelle deutsche Wertpapierbörse steht. Das Ziel: Anfängerinnen und Anfängern einen einfachen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen mit dem Computer und dem Smartphone zu ermöglichen.
So eröffnest du ein Bison Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Bison eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Eröffnungsprozess von Bison durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Eröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Bison legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Bison abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Bison Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Bison Krypto-Broker
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