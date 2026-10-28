„Ein gutes Angebot zur Krypto-Geldanlage“

Bison ist die Kryptowährungs-App bzw. Desktop-Handelsplattform der Börse Stuttgart und weckt somit direkt Vertrauen. Auch die Möglichkeit, einen Sparplan zu führen, ist erfreulich. Aktuell sind über 70 Kryptowährungen handelbar, dazu zählen die bekanntesten und beliebtesten. Die Coins kannst du dir auch auszahlen lassen. Auch die günstigen Kosten machen Bison zu einer empfehlenswerten Anwendung. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note SEHR GUT im Test.