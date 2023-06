Bison ist die Kryptohandels-App bzw. Desktop-Handelsplattform der Börse Stuttgart und somit die erste App zum Handel mit Kryptowährungen, hinter der eine traditionelle deutsche Wertpapierbörse steht. Das Ziel: Anfängern einen einfachen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen mit dem Computer und dem Smartphone ermöglichen.

In unserem ausführlichen Testbericht haben wir das Angebot von Bison analysiert und bewertet. Verglichen wurden dabei das Angebot, die Kosten und die Nutzerfreundlichkeit.

Fazit Angebot: Mittlerweile ist das Angebot an handelbaren Kryptowährungen gut. Die wichtigsten Währungen sind jedoch vorhanden. Kommt zeitnah eine Sparplan-Funktion hinzu, bietet Bison ein gutes Angebot.

Bewertung der Kosten

Bei Bison fallen keine Gebühren an – der Anbieter verdient ausschließlich durch die Spanne zwischen An- und Verkaufspreisen. Für den Spread fallen 0,75 Prozent an. Das minimale Ordervolumen liegt bei 0,01 Euro.

Die Kosten im Überblick