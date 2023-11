Silber und Gold hui, Platin und Palladium pfui – kommt jetzt der Rebound?

Prämie gegenüber Platin gesunken

In den vergangenen zwölf Monaten schrumpfte zudem die Prämie gegenüber Platin von 1.000 auf aktuell lediglich 128 Dollar. Dies könnte dazu geführt haben, dass weniger Palladium durch Platin ersetzt wurde und dadurch – auch aufgrund von signifikanten ETF-Abflüssen – zu einer Talfahrt geführt hat. Völlig ignoriert wurde außerdem das vom World Platinum Investment Council in Aussicht gestellte Angebotsdefizit von einer Million Unzen für das laufende Jahr. Damit kann man beim Blick auf die Kursentwicklung sowohl Platin als auch Palladium eine überverkaufte Lage attestieren.

Tipp: Gold steht weiter im Mittelpunkt unter den Edelmetallen. Hier erfährst du alles über das Investieren in Gold.

Aus charttechnischer Sicht eignet sich hier vor allem der Relative-Stärke-Index (RSI) als guter Timingindikator. Bei Werten unter 30 Prozent liegt eine überverkaufte Situation vor, bei Werten über 70 Prozent gelten Assets hingegen als überkauft. Vor wenigen Tagen war Palladium eindeutig überverkauft. Durch das Überwinden der Marke von 30 Prozent wurde dann aber ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst, so dass sich dadurch die Chance auf einen technischen Rebound deutlich erhöht hat. Sollte aus der charttechnischen eine nachhaltige Gegenbewegung nach oben entwickeln, könnten Anleger via Palladium-ETC davon profitieren. Dabei sollte allerdings ein Aspekt auf keinen Fall außer Acht gelassen werden: Unter den vier Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium weist letzteres eine besonders hohe Volatilität (Kursschwankungsintensität) aus. Risikokennzahlen wie die historische 12-Monats-Volatilität (33,8 Prozent) oder der max. Fünf-Jahres-Drawdown (-62,1 Prozent) liefern hierfür den besten Beweis. Auch die Liquidität und die Marktkapitalisierung fällt um einiges geringer als bei vergleichbaren ETCs auf Gold und Silber aus.

Palladium-ETCs eignen sich lediglich zur Beimischung

Da eine hohe Vola zwar ein erhöhtes Risiko, zugleich aber auch eine erhöhte Gewinnchance anzeigt, bietet sich mutigen Investoren unter Timingaspekten derzeit möglicherweise eine interessante Einstiegsmöglichkeit an. Der nachfolgend aufgeführte iShares Physical Palladium ETC (WKN: A1KWPT) zeichnet sich durch seine physische Replikation und die relativ niedrige Gesamtkostenquote (TER) in Höhe von 0,2 Prozent p.a. aus. Seit seiner Auflage im April 2011 beläuft sich seine annualisierte Rendite auf 3,8 Prozent p.a. und erhöht sich auf Sicht von zehn Jahren auf 5,0 Prozent p.a.). Bei kürzeren Betrachtungszeiträumen von fünf bzw. drei Jahren fallen die Ergebnisse mit minus 1,7 bzw. minus 22,5 Prozent p.a. eindeutig negativ aus.