Silberminen: Warum Minenaktien und ein neuer ETF jetzt spannend werden
Silber vereint Krisenschutz und Tech-Boom: Warum das Edelmetall und Silberminen jetzt Chancen bieten – und wie ein neuer ETF beides kombiniert.
Silber steht aktuell an einem spannenden Wendepunkt. Als klassisches Edelmetall wird es seit jeher als Absicherung in unsicheren Zeiten geschätzt. Gleichzeitig entwickelt es sich immer stärker zu einem strategischen Rohstoff für zentrale Zukunftsindustrien.
Denn anders als Gold ist Silber tief in industrielle Wertschöpfungsketten eingebunden: Ob Solarenergie, Elektromobilität, Halbleiter oder Medizintechnik – die Einsatzgebiete wachsen stetig. Genau diese Kombination macht Silber so besonders: defensive Eigenschaften treffen auf strukturelles Wachstum.
Silberminen: Der gehebelte Zugang
Während physisches Silber Stabilität bietet, liefern Silberminenunternehmen oft den stärkeren Hebel. Steigende Silberpreise können sich überproportional auf die Gewinne der Produzenten auswirken. Anleger profitieren so indirekt stärker von Preisbewegungen – gehen aber auch höhere Risiken ein.
Merke: Gerade Explorations- und Entwicklungsunternehmen bieten zusätzliches Potenzial, sind aber stärker von Projekterfolgen, Finanzierung und geopolitischen Rahmenbedingungen abhängig.
Neuer ETF kombiniert zwei Welten
Mit dem Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF (WKN: A42773) brachte HANetf gemeinsam mit Sprott Asset Management eine Lösung an den Markt, die beide Ansätze vereint: Der thesaurierende ETF investiert sowohl in Unternehmen entlang der Silber-Wertschöpfungskette – von Produzenten bis Explorern – als auch in physisches Silber. Damit erhalten Anleger einen integrierten Zugang zum gesamten Silbermarkt.
„Wir freuen uns, dass Sprott seine Produktpalette mit der Einführung des Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF erweitert. Silber ist eine einzigartig positionierte Anlageklasse, die sowohl Merkmale eines Edelmetalls als auch eines wichtigen Industriematerials vereint. In Bereichen wie Solarenergie, Elektrifizierung, KI, Automobiltechnologie und Gesundheitswesen gewinnt es zunehmend an Bedeutung“, sagt Hector McNeil, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von HANetf. Durch den Zugang zu Silberminen und gleichzeitig zu physischem Silber biete der ETF den Investoren eine Möglichkeit, das Silberthema über einen einzigen UCITS-ETF zu erschließen.
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„Da Silber sowohl ein wichtiger Rohstoff für einige der weltweit wichtigsten aufstrebenden Technologien ist als auch als Edelmetall einen monetären Wert besitzt, stellt es eine attraktive Anlagemöglichkeit dar“, ergänzt Steve Schoffstall, Managing Partner und Leiter ETFs bei Sprott. Der ETF vereine auf einzigartige Weise Engagement in reinen Silberminenunternehmen und in physisches Silber in einem einzigen ETF. Hier das Wesentliche über den relativ jungen ETF:
Silber als strategische Beimischung
Die Mischung aus Industrienachfrage und klassischer Edelmetallfunktion macht Silber aktuell besonders interessant. Wer zusätzlich auf Minenaktien setzt, kann von einem Hebeleffekt profitieren, muss aber auch höhere Schwankungen akzeptieren.
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Neue ETF-Konzepte, die physisches Silber und Aktien kombinieren, bieten eine effiziente Möglichkeit, das Thema breit abzudecken und in ein diversifiziertes Portfolio zu integrieren.
Silber im Portfolio gezielt steuern: Der extraETF Portfolio Tracker
Gerade bei Investments in Silber und Silberminen kommt es auf die richtige Gewichtung im Gesamtportfolio an. Rohstoffe verhalten sich oft anders als klassische Anlageklassen – und genau hier wird Transparenz entscheidend.
Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, Silber-Exposure gezielt zu analysieren und zu steuern:
- Rohstoffquote im Blick: Anleger sehen auf einen Blick, wie hoch der Anteil von Silber und Minenaktien am Gesamtportfolio ist
- Unterschiedliche Risikoprofile verstehen: Physisches Silber und Minen-ETFs lassen sich separat auswerten – so wird klar, welcher Teil eher stabilisiert und welcher stärker schwankt
- Klumpenrisiken erkennen: Gerade bei Themen-ETFs oder Rohstofffokus lässt sich schnell überprüfen, ob das Portfolio zu stark von Silberpreisbewegungen abhängt
- Performance-Treiber identifizieren: Der Tracker zeigt, ob Gewinne eher aus dem Metall selbst oder aus den Minenaktien stammen