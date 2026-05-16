Silberminen: Warum Minenaktien und ein neuer ETF jetzt spannend werden

Silberminen: Der gehebelte Zugang

Während physisches Silber Stabilität bietet, liefern Silberminenunternehmen oft den stärkeren Hebel. Steigende Silberpreise können sich überproportional auf die Gewinne der Produzenten auswirken. Anleger profitieren so indirekt stärker von Preisbewegungen – gehen aber auch höhere Risiken ein.

Merke: Gerade Explorations- und Entwicklungsunternehmen bieten zusätzliches Potenzial, sind aber stärker von Projekterfolgen, Finanzierung und geopolitischen Rahmenbedingungen abhängig.

Neuer ETF kombiniert zwei Welten

Mit dem Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF (WKN: A42773) brachte HANetf gemeinsam mit Sprott Asset Management eine Lösung an den Markt, die beide Ansätze vereint: Der thesaurierende ETF investiert sowohl in Unternehmen entlang der Silber-Wertschöpfungskette – von Produzenten bis Explorern – als auch in physisches Silber. Damit erhalten Anleger einen integrierten Zugang zum gesamten Silbermarkt.

„Wir freuen uns, dass Sprott seine Produktpalette mit der Einführung des Sprott Silver Miners & Physical Silver UCITS ETF erweitert. Silber ist eine einzigartig positionierte Anlageklasse, die sowohl Merkmale eines Edelmetalls als auch eines wichtigen Industriematerials vereint. In Bereichen wie Solarenergie, Elektrifizierung, KI, Automobiltechnologie und Gesundheitswesen gewinnt es zunehmend an Bedeutung“, sagt Hector McNeil, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von HANetf. Durch den Zugang zu Silberminen und gleichzeitig zu physischem Silber biete der ETF den Investoren eine Möglichkeit, das Silberthema über einen einzigen UCITS-ETF zu erschließen.

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„Da Silber sowohl ein wichtiger Rohstoff für einige der weltweit wichtigsten aufstrebenden Technologien ist als auch als Edelmetall einen monetären Wert besitzt, stellt es eine attraktive Anlagemöglichkeit dar“, ergänzt Steve Schoffstall, Managing Partner und Leiter ETFs bei Sprott. Der ETF vereine auf einzigartige Weise Engagement in reinen Silberminenunternehmen und in physisches Silber in einem einzigen ETF. Hier das Wesentliche über den relativ jungen ETF: